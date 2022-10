El Gobierno no se compromete a mantener la rebaja del IVA de la luz y el descuento de la gasolina en 2023

El Gobierno de Pedro Sánchez entra en modo campaña electoral y ha aprobado el mantenimiento de la gratuidad del transporte en trenes de Cercanías y Media Distancia para pasajeros recurrentes durante el año 2023, extendiendo así una medida que inicialmente iba a terminar el 31 de diciembre de este año. No obstante, se da dos meses para pensar si también prorrogará el descuento de 20 céntimos en el precio de los carburantes y la reducción del IVA de la electricidad y el gas, cuyos precios siguen desbocados por la volatilidad de los mercados.

Según han confirmado fuentes cercanas a Moncloa a este diario, el Ejecutivo aún no tiene claro que va a hacer con el resto de medidas que se aprobaron en el paquete para hacer frente a los efectos derivados del impacto de la invasión rusa de Ucrania, ya que no considera que tengan un impacto estructural para la economía española como la gratuidad de los abonos de trenes de Cercanías y Media Distancia.

Así el descuento de 20 céntimos en el precio de los carburantes se queda en el aire a la espera de la evolución de los precios en los mercados. La reducción de estos, aunque todavía se sitúan lejos de niveles registrados al inicio del año, abre la puerta a que el Ejecutivo ponga fin a esta medida a partir del 1 de enero de 2023.

Además, la rebaja de la gasolina y el diésel no cuenta con el apoyo de todos los miembros del Gobierno, ya que el Ministerio de Transición Ecológica, negociado de la ecologista Teresa Ribera, no está de acuerdo con que se premie el uso de combustibles contaminantes y Podemos no comparte que la bonificación afecte también a las rentas más altas.

Rebaja del IVA de luz y gas

La rebaja del IVA de la luz -del 21% al 5%- y el gas -también del 21% al 5%- sí tiene más opciones de ampliarse más allá de diciembre de 2022 por los elevados precios que continúan registrando los mercados energéticos ante la escalada de las tensiones entre Europa y Rusia. Además, esto supondría eliminar una medida justo cuando gobiernos como el alemán o el británico lanzan ambiciosos planes para mitigar el impacto de los precios de la energía en los bolsillos de los consumidores.

Así, las citadas fuentes consultadas por OKDIARIO confirman que el Gobierno estudia ampliar las rebajas fiscales a la luz y al gas, ya aprobadas en el último real decreto-ley, hasta al menos junio de 2023 para controlar la inflación desbocada.

De hecho, el Ejecutivo ha confirmado el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos -cartera de Nadia Calviño- que los precios del gas natural continúan altos en el mercado ibérico -MIBGAS- e, incluso, vaticinan que superaran los ya registrados en 2022. Lo que se traduce directamente en una escalada de los precios de la electricidad y facturas de la luz más caras para los consumidores.