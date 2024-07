Giro del Imserso: los jubilados que van a cobrar una paga extra de 500 euros este día

Cientos de miles de jubilados tendrá acceso a una paga extra en este mes de julio. Estos serán las personas que cobren pensiones no contributivas, que recibirán 518 euros de más después de la última subida de este tipo de prestaciones conforme al IPC. Esto beneficiara a los jubilados o a los que cobren por invalidez en este tipo de prestaciones que están destinadas a ayudar a las personas que no tengan la cotización necesaria como para acceder a una pensión contributiva.

España es el tercer país con más personas en situación de pobreza o exclusión social en la Unión Europea y por ello el Gobierno de Pedro Sánchez está tomando medidas a la desesperada con el objetivo de beneficiar a los colectivos más vulnerables que no tienen acceso a un trabajo y tienen cargas familiares. Con el objetivo de ofrecer a una ayuda a las personas que están cerca de este umbral se idearon en su día las pensiones no contributivas.

Este tipo de prestaciones están destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas que no pueden tener acceso a una pensión contributiva por no tener suficientes años cotizados. El único requisito para acceder a una pensión de este tipo es residir en territorio español y no superar unos ingresos mínimos de 7.250,60 para una persona y esto se aplicará en proporción en caso de los ingresos de un núcleo familiar.

«La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva», así lo define el Imserso, que se encarga de la gestión de este tipo de pensión, a través de su página web.

La paga extra para los jubilados

En España hay alrededor de 9 millones de pensionistas y de ellas 425,203 personas son beneficiarias de las pensiones no contributivas. De estas, 280.034 reciben una pensión de jubilación y 172.169 personas una pensión de invalidez, a la que pueden acceder las personas de entre 18 y 65 años que tengan una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65%. No importa que este grupo de personas no haya cotizado ningún día, tendrán derecho a un ingreso mensual que este año se amplia.

Estos jubilados podrán tener acceso en julio a una paga extra de 518 después de la última subida de las pensiones no contributivas conforme al IPC. El Gobierno publicó a través de los presupuestos generales del estado una subida del 6,9% para las pensiones de este tipo con el objetivo de poder recortar la brecha que hay entre estas y las pensiones contributivas, que perciben los trabajadores que han cumplido con su cotización a lo largo de su vida laboral.

La rebaja de las pensiones no contributivas

El máximo de las pensiones no contributivas está fijado en 7,250.6 euros anuales tanto para las de jubilación como para la de invalidez pero para aspirar a esta cantidad de dinero íntegra hay que cumplir una serie de requisitos económicos y en lo relativo a las personas que compongan un núcleo familiar.

La cuantía de una pensión no contributiva irá en función de los ingresos de los que pueda disponer el beneficiario o el núcleo familiar en cuestión. A medida que aumente el patrimonio de estas personas se irá reduciendo la pensión hasta un mínimo de 129,48 euros. Este es el ingreso mínimo que se pueden cobrar los pensionistas que tengan acceso a este tipo de pensión.

Por ello, uno de los propósitos del Gobierno es ir subiendo de forma escalonada las pensiones no contributivas para evitar una gran brecha con respecto a las contributivas. Mientras que las pensiones en España está en una media de 1.254,3 euros al mes para las personas que reciben prestación por jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o conciliación familiar, las personas que reciben una ayuda con las no contributivas no suelen pasar los 500 euros.

Por lo que respecta a la compatibilidad de pensiones, una persona no podrá cobrar dos pensiones no contributivas a la vez, como son las de jubilación e invalidez. Tampoco podrá hacerlo con la pensión de viudedad, una prestación que sí es posible compatibilizarla con el resto de pensiones contributivas, como son las de jubilación, orfandad, incapacidad permanente o la relativa a la conciliación familiar. Estas entre sí tampoco se pueden cobrar a la vez salvo que se haya cotizado en dos regímenes distintos.