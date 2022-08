Estamos en pleno verano, todavía nos quedan unos cuantos días de vacaciones y posiblemente te hayas saltado la dieta o quizás has comido más helados de la cuenta o has tomado demasiadas cervezas con tus amigos. No pasa nada. El verano es una época para disfrutar , de modo que la solución estará en ponerse en forma a la vuelta de las vacaciones y más con el producto que acaba de lanzar Oysho y que ha desatado la locura. Un producto que no te vas a creer y que te ayudará a adelgazar de forma fácil y eficaz.

Entrena y ponte en forma gracias a Oysho

Puede que al pensar en Oysho, te vengan a la mente las tiendas de ropa íntima y ropa para estar por casa, pero lo cierto es que esta firma ha ampliado muchísimo su mercado con prendas que son cada vez más variadas y también, productos que nos van a servir para ponernos en forma.

Es el caso de la pesa que ahora te mostramos y que ya se ha convertido en su producto más vendido este mes de agosto ya que son muchas las personas que ya están pensando en volver a ponerse en forma a pesar de las vacaciones.

La Kettlebell de Oysho es una pesa que está compuesta de tres discos de diferente peso (2.27kg, 1.3Kg y 1.8Kg) de modo que puedes trabajar la tonificación muscular de forma progresiva. Gracias a esta pesa, puedes comenzar entrenando o haciendo ejercicio con poco peso y a medida que vayas avanzando en tu experiencia, desarrolles más fuerza y vayas cumpliendo tu objetivo, puedes ir añadiendo pesos hasta que completes los 5 kilos totales que tiene la pesa.

Con la kettlebell puedes además hacer infinidad de ejercicios. Por ejemplo uno de los que mejores resultados te pueden dar es hacer sentadillas con ella. Notarás como pierdes peso y a la vez estilizas tu cuerpo fortaleciendo glúteos, piernas y abdomen así como los brazos. O también cogerla desde el suelo, subir la pesa hacia arriba y luego llevar hasta por encima de la cabeza.

No lo dudes, puedes ponerte en forma sin la necesidad de tener que contar con infinidad de pesas y accesorios de entrenamiento. Con una pesa como esta comprobarás los resultados en pocas semanas y de hecho se convertirá en parte de tu rutina de ejercicios. Si la quieres, la tienes disponible en todas las tiendas de Oysho y también en su página web a un precio de 49,99 euros.