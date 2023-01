Tras todos los excesos navideños, son muchas las personas que se ponen a dieta para perder todo el peso cogido en las últimas dos semanas. Sin embargo, a veces basta con retomar unos hábitos de vida saludables en los que incluir de forma sencilla, frutas y verduras que nos ayuden a depurar y a ir perdiendo poco a poco el peso deseado, pero sin pasar hambre. Una de estas frutas se encuentra de vuelta en los supermercados número 1 en España, así que descubramos a continuación cuál es la fruta éxotica que ha vuelto a Mercadona y es ideal para quemar grasas este invierno.

La fruta exótica de Mercadona para perder peso

La sección de frutas y verduras de Mercadona cuenta con una amplia variedad de estos alimentos entre los que tal vez sobresalen ahora en invierno las naranjas y mandarinas que nos llenan de vitamina C, algo esencial para afrontar los resfriados y la gripe de esta época. Sin embargo, si lo que buscas es una fruta que te ayude a adelgazar de todo lo comido en navidad, nada como elegir la fruta exótica que arrasa actualmente en los supermercados de Juan Roig.

Nos referimos a la chirimoya que está ahora de temporada, por lo que ya ha regresado a Mercadona y podéis comprarla a granel a un precio que no supera los 2,5 euros el kilo. Una fruta que puede que todavía no hayas probado pero que está llena de beneficios como el hecho de que sirva para reforzar el sistema inmunitario dado que contiene vitaminas como la vitamina C, B3, B1, B2, B9 y A. Además, cuenta con minerales como potasio, el calcio, magnesio, fósforo, sodio, yodo, zinc y el hierro.

Pero no sólo eso. Los clientes de Mercadona están dejando estos supermercados sin existencia de chirimoyas gracias a que es una de las frutas con las que puedes perder peso de una forma más rápida y eficaz.

Las chirimoyas de hecho, son poco calóricas (apenas 90 calorías), de manera que pueden ser una buena solución para un desayuno saludable en el que desees tomar esa fruta que te ayude a perder peso. Además, tienen efecto saciante y también, te sirve para mejorar el tránsito intestinal gracias a la presencia de fibra.

Sin duda la fruta que más se vende estos días en Mercadona y que puedes tomar además combinada con otras como el plátano y un poco de leche para preparar un buen batido y lograr así el desayuno «fit» que te permita recuperar tu peso.