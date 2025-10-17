Francia lidera el miedo a una crisis global de renta fija: los fondos podrían verse obligados a vender su deuda

Francia se enfrenta a su próximo test de estrés el próximo viernes, cuando Moody’s evaluará si rebaja en otro escalón la calidad de su deuda, y su probabilidad de impago. Y esto se enmarca dentro de las crecientes preocupaciones sobre el nivel de gasto de los Gobiernos, —desde París hasta Tokio o Washington, que permanece cerrado en un shutdown prolongado— que siguen desligando una venta masiva de deuda pública en diversos rincones del mundo. Los activos que antes se consideraban seguros, como el dólar estadounidense o los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ahora protagonizan una venta masiva por parte de los grandes fondos de inversión. Según una encuesta de medio centenar de fondos de Deutsche Bank, los inversores se han desprendido del infame billete verde a un paso vertiginoso.

Las inquietudes fiscales sólo han incrementado después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI), alertara esta semana de que la deuda pública se acerca a niveles peligrosos. Según el FMI, el gasto desenfrenado lleva a la economía global de camino a superar el 100% del producto interior bruto (PIB) para finales de la década, alturas no observadas desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Son numerosos los fondos de inversión que han dado la espalda a la deuda pública en los últimos meses.

Entre los activos más castigados por los mercados financieros en los últimos meses, destaca la deuda gala. El nuevamente reelegido primer ministro de Francia, François Lecornu, ha dado un respiro a los mercados financieros esta semana tras sobrevivir dos votos de confianza ante la Asamblea Nacional y avanzar hacia la aprobación de un presupuesto de cara a 2026. Este respiro puede ser muy breve. La deuda pública de la segunda economía del Viejo Continente se someterá al examen de las agencias de nuevo en una semana. Las principales agencias de ‘rating’ que califican la deuda gala, como S&P, Moody’s o Scope Ratings, han rebajado la calidad de estos instrumentos dos veces desde que Lecornu llegó al poder (la primera vez).

Aunque las normas y mandatos de las carteras varían según el fondo y la jurisdicción, si la deuda de Francia vuelve a ser rebajada, su valor se acercaría al grado de no inversión, o «bonos basura» (junk bonds, en inglés), como se les denomina en la jerga financiera. Es decir, instrumentos de deuda muy arriesgados para los inversores. Esto podría obligar a los grandes fondos de inversión y fondos de pensiones a vender sus inversiones en los bonos del Estado francés, un evento que también perjudicaría a fondos indexados de renta fija. Por ejemplo, las posiciones de deuda francesa no encajarían dentro del fondo indexado de BlackRock, iShares Global AAA-AA Govt Bond ETC tras otra rebaja.

Fitch Ratings rebajó a Francia del timón de A+ a AA- en septiembre y Scope Ratings ya lo colocó ahí en abril del año pasado, lo que deja a Francia siete escalones encima de basura. La cuestión es cómo reaccionará Moody’s tras esta última crisis fiscal el próximo 24 de octubre.

En este sentido, todos los fondos que exigen que sus carteras tengan una calificación de A- o superior, o BBB+ y superior, podrían verse afectados por otra rebaja al rating de Francia. Esta desconfianza podría contagiar al resto de la eurozona. Según Claudio Wewel, estratega de divisas en J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, «un nuevo repunte de las primas de riesgo en la periferia de la eurozona, derivado de la crisis política en Francia, constituye un riesgo a la baja».