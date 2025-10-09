Durante la jornada del martes tuvo lugar en Madrid el derrumbamiento de un edificio que se encontraba cerca de la zona de Ópera. Un derrumbamiento que finalmente se ha saldado con la muerte de 4 personas y a lo que todo apunta que se debe a la acumulación de materiales en la azotea del edificio.

Hay que destacar que este edificio que se estaba rehabilitando pertenece a la socimi RSR Singular Assets Europe, propiedad del family office de Arabia Saudí Rashid Saad Al Rashid&Sons.

En concreto, la socimi saudí (RSR) estaba llevando a cabo la rehabilitación de este edificio en el centro de Madrid con el objetivo de abrir en un futuro un hotel de lujo. Sin embargo, este proyecto no sólo se centraba en Madrid, ya que también la socimi tiene previstos proyectos para abrir hoteles de lujo en ciudades como Marbella, Sevilla y Córdoba, ya que son las principales ubicaciones elegidas por los saudíes para este tipo de turismo.

«Vemos mucho interés del turista saudí, no sólo en Madrid, sino también en ciudades como Sevilla y Córdoba. Marbella también es un buen lugar. La gastronomía es uno de los grandes alicientes», indicaba en una entrevista Mohamed Bushnag, viceministro de Turismo del país.

La compra del edificio que se ha derrumbado en Madrid

La socimi RSR Singular Assets Europe invirtió 24,5 millones de euros en la adquisición de un inmueble de oficinas de 6.745 metros cuadrados en el centro de Madrid para reconvertirlo en el futuro hotel premium, que finalmente se ha derrumbado.

Como consecuencia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que el «material apilado en la sexta planta pudo influir en el colapso del edificio» en el centro de la capital. Asimismo, el alcalde de Madrid, en declaraciones a medios, ha reiterado que se trata únicamente de una de las hipótesis que se barajan. Mientras, un juez de guardia ha abierto una investigación judicial para dilucidar las causas.

Hay que destacar que en los resultados del ejercicio 2021, los últimos disponibles, la compañía ya explicaba que contemplaba un nuevo proyecto a escasos metros de la Plaza Mayor de Madrid para la construcción de un hotel de cuatro estrellas superior con azotea y restaurante en la planta baja.

Hoteles de lujo en España

Por tanto, Arabia Saudí tiene a España en el punto de mira para invertir en hoteles. Siendo Madrid una de las ciudades más elegidas para abrir hoteles de lujo, pero también desde Arabia Saudí se ve con buenos ojos otras ciudades de España que son de interés para el turista saudí, como es el caso de Marbella, Sevilla y Córdoba.

El Mar Rojo similar a Marbella

El sector hotelero de la India también considera que la zona del Mar Rojo se puede asemejar con Marbella al ser un área que atrae al turismo de lujo. De esta forma, en la costa oeste de Arabia Saudí está previsto contar dentro de diez años con 50 resorts con 8.000 habitaciones y 1.300 alojamientos situados en 22 islas.