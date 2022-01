Los empresarios Juan Pepa y Felipe Morenés han entrado en el capital de Neinor Homes, la inmobiliaria que ellos mismos constituyeron hace ya siete años, a través de su fondo de inversión Stoneshield Capital. El fondo luxemburgués se ha hecho con el 18,45% del capital de Neinor mediante una combinación de compras directas y adquisiciones futuras de instrumentos financieros, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El porcentaje adquirido está valorado en 173 millones de euros y convierte al fondo de Pepa y Morenés en el tercer accionista de una de las mayores inmobiliarias en España, sólo por detrás de Orion, que sigue siendo el primer accionista de Neinor, con un 28% del capital, seguido de Adar Capital, que posee le 19,34% de la inmobiliaria. El portfolio de viviendas de Neinor supera las 4.600 unidades, una cartera que la inmobiliaria ha reforzado con sus últimas adquisiciones: en septiembre de 2020 compró la gestora de alquileres Renta garantizada y hace justo un año Neinor se hizo con la promotora Quiabit.

Pero no sólo se quedó ahí. Durante el pasado año, Neinor mantuvo conversaciones para la adquisición de Vía Célére, que finalmente no llegaron a buen puerto. Tampoco culminaron las negociaciones que la inmobiliaria mantuvo este verano con Aedas y Habitat. Sin embargo, la vuelta de Pepa y Morenés al mercado inmobiliario no llega en el mejor momento para el sector. Las grandes empresas -como Aedas, Neinor o Metrovacesa- han sufrido un fuerte castigo en Bolsa, impidiendo encontrar una ecuación de canje beneficiosa para todas la partes, lo que ha postergado las integraciones y fusiones de las compañías del sector.

Stoneshield Capital se fundó en Luxemburgo, después de que Juan Pepa y Felipe Morenés abandonasen Neinor. En la actualidad cuenta con activos bajo gestión que superan los 2.000 millones de euros y que ahora, se ven reforzados con la adquisición de 14.760.436 acciones de Neinor.