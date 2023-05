Fiebre y colas kilométricas con las zapatillas de Merkal: cómodas y baratas

Merkal, la cadena española de tiendas de calzado, ha sorprendido a sus clientes este mes con una gran rebaja en uno de sus productos más populares. Tanto es así que sus clientes no quieren dejarlo escapar porque además es el calzado de moda, que seguro tú también vas a querer llevar durante todo el verano. Toma nota entones y descubre las zapatillas de Merkal que son cómodas y baratas y que ya provocan colas en las puertas de sus tiendas.

Colas por las zapatillas de Merkal más cómodas y baratas

Entre las muchas novedades de calzado que podemos encontrar esta temporada en Merkal, parece que es el modelo de zapato deportivo Senda Road, el que más se vende y el que más gusta a los clientes de esta tienda.

Un zapato deportivo elástico que resultan ideal si lo que buscas es llevar un calzado cómodo que te pueda combinar con todo. Un éxito de ventas en Merkal que combina esa comodidad, con un diseño moderno y un precio muy asequible ya que lo tienes ahora rebajado.

Un calzado para el hombre hecho de textil y tejido sintético que además es muy fácil de poner ya que no requiere andar atando y desatando cordones. De hecho, lleva una cordonera elástica y dos prácticos tiradores para que te sea más fácil y rápido ponértelos.

Su color en verde lo hace perfecto para llevarlo tanto con un look informal como por ejemplo, camiseta y jeans, como uno que sea más casual si tu elección es llevar, una camisa y un pantalón chino.

No dejes escapar esta oportunidad, la rebaja que ha hecho Merkal en las Senda Road ha sido del 24% de descuento, de modo que si bien antes te costaban 45,99 euros ahora tienen un precio de 34,99 euros, por lo que no lo dudes demasiado, ya que este es el momento en el que debes hacerte con ellas, antes de que se agoten.

Sin duda un calzado cómodo y efectivo para todos tus looks de verano, pero en el caso de que no te convenza el color verde, no te preocupes porque el mismo modelo Senda Road se vende también en color azul y tiene la misma rebaja.

Disponible en todas las tiendas de Merkal, este calzado deportivo también puede ser tuyo a través de su página web, y manteniendo la rebaja, de modo que podrás hacerte con el calzado deportivo de moda de una forma mucho sencilla y sin tener que hacer ninguna cola.