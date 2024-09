Fecha confirmada: ya hay día para que Hacienda te pague este dineral

Los mutualistas han estado en el foco de la noticia en los últimos meses y ahora Hacienda se apresura para devolver una gran cantidad a las personas que en su día cotizaron de más por un error de la Agencia Tributaria. Una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón hace unos meses a este grupo de personas que se cuenta por millones y que tienen que recibir un ingreso inminente por parte de la Administración. Para ello Hacienda se pone una fecha tope de hasta diciembre de 2024, que es el periodo en el que tiene que hacer el pago para no caer en intereses de demora.

La noticia es sabida por todos. La sentencia 707/2023 del Tribunal Supremo ha obligado y obligará a Hacienda a pagar entre 3.000 y 4.000 euros a los mutualistas que en su día pagaron de más por un error de la Agencia Tributaria, que les aplicó un exceso de cotización que debía de ser del 75% y en su día fue del 100%. Por ello, este 25% les sigue perteneciendo a las personas que fueron perjudicadas por las cotización erróneas del IRPF entre 1967 y 1978.

Este grupo de personas podrán recibir una importante cantidad de dinero en lo relativo a los ejercicios de entre 2019 y 2022, que son los años que no han prescrito aún. Según informó en su día el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, un total de 4,8 millones de personas pueden beneficiarse de esta sentencia del Tribunal Supremo que hará un gran agujero a la Agencia Tributaria.

El formulario para poder reclamar a Hacienda

La Agencia Tributaria puso a disposición de las personas que cotizaron en su día de más un formulario a través de su sede electrónica para poder reclamar las cantidades que le correspondían. Algunos de los pertenecientes a este grupo de mutualistas que en la última campaña de la renta presentaron la reclamación ya han cobrado su dinero, según informó la Administración en su día.

Los mutualistas que no llegaron a tiempo y no presentaron su solicitud a través de un formulario aún están a tiempo de recibir su indemnización, ya que, aunque no puedan reclamar en lo que respecta al año 2019 (ya ha prescrito), sí pueden hacerlo a partir del 2020. No tienen derecho a recibir esta indemnización por parte de Hacienda los que cotizaron en el régimen de las Clases Pasivas del estado, los autónomos y las aportaciones a mutualidades de viudedad y de pensiones no contributivas.

La fecha hasta la que puede pagar Hacienda

¿Estás dentro del grupo de estos mutualistas que cotizaron de más en su día y aún no has recibido el ingreso de Hacienda? No hay porque preocuparse. A pesar de que pagar estas grandes cantidades harán un gran agujero de las arcas de la Seguridad Social, cada persona que haya presentado la reclamación y haya sido aprobada finalmente recibirá su dinero antes de que acabe el año.

La Administración ya anunció que un gran número de mutualistas habían recibido el ingreso por lo que cotizaron de más en su día y en los próximos meses se realizarán los ingresos correspondientes. Como suele suceder en cada campaña de la declaración de la renta, Hacienda se da un plazo de unos meses para devolver el dinero y a partir septiembre va pagando poco a poco conforme vaya estudiando ciertos casos.

La Agencia Tributaria tiene para pagar hasta el próximo mes de diciembre que es la fecha en la que se suele poner al día con las personas que aún no han recibido el ingreso en la campaña de la renta. En caso de irse al mes de enero de 2025 y no haber pagado a los beneficiarios, Hacienda se impone una pequeña penalización a través de un interés que tendrá que abonar a las personas en el pago correspondiente. Este suele ser de alrededor de un 4%.

Por ello, desde la Administración se intentarán poner al día antes de que finalice el año. Esta será una buena noticia para los mutualistas que en su día pagaron de más por un error de la Agencia Tributaria y que ahora provocará un gran agujero en las arcas del estado. Si estás dentro de este grupo de personas o eres familiar de un mutualista que estuvo en esta situación en su día, puedes reclamar el dinero a través del formulario habilitado para ello en la sede electrónica de la Seguridad Social.