«Los modelos exitosos de la economía social que combinan la participación y la propiedad de las personas trabajadoras con una idea de misión que va más allá del mero rendimiento de la inversión de capital, por ejemplo, incluyendo consideraciones ecológicas, ofrecen una gama considerable de opciones organizativas para estructurar la gobernanza que podrían ayudar a las personas que trabajan, junto con otras partes interesadas, a garantizar que las actividades empresariales estén en consonancia con el bienestar a largo plazo de las personas y del planeta».

Ésta es una de las razones que esgrime el comité de expertos de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en el Informe sobre la Democracia en el Trabajo para proponer que los empresarios cedan parte de la propiedad de sus compañías y sienten en el consejo de administración de las empresas a los trabajadores.

«Es aún más probable que la participación de los trabajadores y trabajadoras anime a las empresas a ampliar su enfoque medioambiental para incluir una gama más amplia de respuestas prácticas a las presiones medioambientales, especialmente cuando crean puestos de trabajo», explican los expertos de Díaz.

En su opinión, si las decisiones empresariales las toman los directivos, es más difícil que tengan en cuenta criterios medioambientales y a favor del planeta que si los trabajadores están sentados en el consejo de Administración.

Es una de las razones que apuntan los expertos de Díaz en su informe para proponer que, a través del desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución, se dé entrada a los trabajadores en el capital de la empresa en un mínimo del 2% y del 10% en el caso de las grandes multinacionales. También para que se reserve parte de los asientos del consejo de Administración para los empleados.

Otra de las razones que apuntan los expertos de Díaz para dar más poder a los trabajadores es que «una aplicación más amplia del artículo 129.2 tiene el potencial de crear ciclos virtuosos de participación dentro y fuera del lugar de trabajo que podrían ayudar a reforzar la confianza y la participación en la vida democrática y cívica de España».

Los expertos de Díaz sostienen también que el mayor peso de los trabajadores en las empresas servirá para potenciar la labor de los sindicatos; asegurará que la Inteligencia Artificial se implemente de manera beneficiosa para todos los ciudadanos; y estimulará la innovación y contribuirá a garantizar una vida digna para todos.

El informe, presentado este lunes por Díaz, ha dado alas a la ministra de Trabajo para anunciar la convocatoria del diálogo social para aprobar una ley que dé más poder a los trabajadores en las compañías.

Las intenciones de Díaz han vuelto a contrariar a los empresarios, aunque una parte ya resta importancia a lo que pueda hacer la ministra. Fuentes de la CEOE han advertido que Yolanda Díaz «es una constante amenaza» para los empresarios y han pedido que «alguien la pare los pies», en referencia al PSOE, con quien gobierna.

«Es desesperante y una amenaza. Es una persecución total a los empresarios con ocurrencias que no paran de poner palos en las ruedas», señala una fuente de la patronal. «Es un peligro, y es momento de que la paren los pies porque no creo que un PSOE normal aprobase una medida como ésta», insiste.

En cambio, otras fuentes señalan que la nueva propuesta de Díaz es otra «ocurrencia que sabe que no va a poder aprobar en el Congreso». Para sacar adelante esta nueva ley -de momento ha anunciado que convocará a los agentes sociales- necesitará de los votos de Junts, que hasta ahora ha votado en contra de las propuestas que van contra los empresarios. «Sólo busca que le hagan caso los periódicos», señalan estas fuentes.