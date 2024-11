Ésto es lo que dice la ley sobre usar el ascensor de tu casa si no pagas la comunidad

Lo que dice la ley sobre usar el ascensor de tu casa si no pagas la comunidad, algo que por desgracia cada vez pasa más. Estamos ante una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado, una opción de lo más recomendable que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son días en los que debemos empezar a prepararnos de una forma que quizás hasta ahora no habíamos visto en nuestra comunidad.

Usar el ascensor de tu casa puede estar en peligro

Si no pagas la comunidad esto es lo que puede pasar

Desde Fotocasa nos dicen que: «La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que es la que regula todo lo relativo a los gastos comunitarios, determina que los gastos ordinarios deben ser abonados obligatoriamente por todos los propietarios, dado que sirven para el mantenimiento de los elementos y servicios comunes». De la misma forma que los que viven en los bajos deben pagar el ascensor, aunque realmente no lo usen, la ley es muy clara y todos los propietarios deben pagar su mantenimiento.

Arfeconsultores nos da una respuesta cara sobre la manera se debe usar este tipo de amenazas: «Algunas veces las Comunidades de Propietarios se plantean la posibilidad de prohibir a los propietarios morosos el uso de elementos comunes de la finca, como es el ascensor, patios o piscinas, como medida de coacción y así obligarlos a pagar las cuotas de la Comunidad que tienen pendientes. La respuesta sobre este tema es clara: No se puede impedir el uso de los servicios generales de la finca, aunque sean morosos. La Comunidad únicamente puede reclamar judicialmente la deuda. Sabiendo que las Comunidades de Propietarios no pueden acordar estas prohibiciones, si deciden hacerlo y el propietario moroso iniciara un procedimiento judicial, el juez los obligaría a cambiar de actitud, puesto que se podría incurrir en un delito leve de coacciones».

