Esto es lo que cobran los pensionistas según su provincia: consulta la lista completa

Aunque puede parecer que el sistema de pensiones establece importes que se repiten en todo el país, es más que evidente que no todos los pensionistas en España cobran lo mismo, ni mucho menos. De hecho, basta con mirar los datos por provincias para ver que las diferencias son bastante grandes. Y puede que sí, que la cifra media sirva como referencia, pero se queda corta cuando se entra al detalle.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, con fecha del 30 de abril, la pensión media está en 1.368,44 euros al mes. Es una cantidad que incluye todas las prestaciones, no sólo la jubilación, y ahí es donde muchas veces se pierde el contexto, ya que una cosa es la media general y otra lo que se cobra realmente en cada territorio. Pero no sólo eso, cuando comparamos los que cobran los pensionistas entre provincias, notas mucho más la diferencia que existe. Hay zonas donde se superan con claridad los 1.600 euros mensuales y otras donde apenas se pasa de los 1.100. Y en algunos casos, la diferencia se acerca a los 700 euros al mes, que no es poca cosa si se mira en conjunto.

Las comunidades donde más se cobra… y donde menos

Si miras las cifras por comunidades, podemos ver como el País Vasco vuelve a estar arriba del todo, con una media de 1.679,02 euros al mes. Después aparecen Madrid y Asturias, muy cerca entre sí, ambos por encima de los 1.570 euros.

A partir de ahí, ya no todo es tan homogéneo. Hay comunidades que se mueven en torno a la media nacional, como Cataluña, Aragón o Castilla y León, sin grandes sobresaltos de modo que no destacan ni por arriba ni por abajo, pero dónde sí que se nota más el bajón es en la parte final de la tabla. Galicia y Extremadura son las que cierran la lista, con cifras que rondan los 1.170 euros. De este modo, si lo comparas con el País Vasco, la diferencia supera los 500 euros al mes. Y claro, eso ya es una distancia importante, sobre todo si se mira a largo plazo.

Puedes ver la media de lo que se cobra de pensión en España en función de cada comunidad autónoma:

País Vasco: 1.679,02 €/mes

1.679,02 €/mes Comunidad de Madrid: 1.578,94 €/mes

1.578,94 €/mes Principado de Asturias: 1.576,35 €/mes

1.576,35 €/mes Comunidad Foral de Navarra: 1.561,14 €/mes

1.561,14 €/mes Aragón: 1.444,81 €/mes

1.444,81 €/mes Cantabria: 1.438,56 €/mes

1.438,56 €/mes Cataluña: 1.420,49 €/mes

1.420,49 €/mes Castilla y León: 1.371,50 €/mes

1.371,50 €/mes Media nacional: 1.368,44 €/mes

1.368,44 €/mes La Rioja: 1.358,59 €/mes

1.358,59 €/mes Castilla-La Mancha: 1.285,97 €/mes

1.285,97 €/mes Islas Baleares: 1.276,88 €/mes

1.276,88 €/mes Comunitat Valenciana: 1.267,26 €/mes

1.267,26 €/mes Canarias: 1.249,05 €/mes

1.249,05 €/mes Andalucía: 1.233,27 €/mes

1.233,27 €/mes Región de Murcia: 1.224,88 €/mes

1.224,88 €/mes Galicia: 1.179,46 €/mes

1.179,46 €/mes Extremadura: 1.168,38 €/mes

1.168,38 €/mes Ceuta: 1.410,44 €/mes

1.410,44 €/mes Melilla: 1.342,05 €/mes

Consulta la lista completa por provincias

Si te vas al detalle por provincias, la diferencia se ve mucho más clara que con la media nacional. No hace falta mirar demasiado para notar que hay bastante distancia entre unas zonas y otras. Por ejemplo, Álava está en lo más alto con 1.704,63 euros al mes, mientras que Ourense se queda en 1.020,78 euros. Son casi 700 euros de diferencia, que ya es una cantidad importante y que seguro que sorprende a muchos.

Y no se trata de algo puntual ya que hay provincias que se mueven con facilidad por encima de los 1.500 euros y otras que apenas pasan de los 1.100. Al final, todo depende de dónde se haya trabajado y de cómo han sido esos años de cotización. Con el listado completo se ve bastante mejor en qué punto está cada una.

A Coruña: 1.234,70 €/mes

1.234,70 €/mes Álava (Araba): 1.704,63 €/mes

1.704,63 €/mes Albacete: 1.255,37 €/mes

1.255,37 €/mes Alicante: 1.189,81 €/mes

1.189,81 €/mes Almería: 1.129,75 €/mes

1.129,75 €/mes Asturias: 1.576,35 €/mes

1.576,35 €/mes Ávila: 1.215,25 €/mes

1.215,25 €/mes Badajoz: 1.175,49 €/mes

1.175,49 €/mes Baleares: 1.276,88 €/mes

1.276,88 €/mes Barcelona: 1.461,82 €/mes

1.461,82 €/mes Bizkaia: 1.691,66 €/mes

1.691,66 €/mes Burgos: 1.469,13 €/mes

1.469,13 €/mes Cáceres: 1.158,15 €/mes

1.158,15 €/mes Cádiz: 1.358,78 €/mes

1.358,78 €/mes Cantabria: 1.438,56 €/mes

1.438,56 €/mes Castellón: 1.239,91 €/mes

1.239,91 €/mes Ciudad Real: 1.288,15 €/mes

1.288,15 €/mes Córdoba: 1.158,26 €/mes

1.158,26 €/mes Cuenca: 1.194,74 €/mes

1.194,74 €/mes Gipuzkoa: 1.648,46 €/mes

1.648,46 €/mes Girona: 1.289,91 €/mes

1.289,91 €/mes Granada: 1.179,58 €/mes

1.179,58 €/mes Guadalajara: 1.450,42 €/mes

1.450,42 €/mes Huelva: 1.243,84 €/mes

1.243,84 €/mes Huesca: 1.321,66 €/mes

1.321,66 €/mes Jaén: 1.145,73 €/mes

1.145,73 €/mes La Rioja: 1.358,59 €/mes

1.358,59 €/mes Las Palmas: 1.268,25 €/mes

1.268,25 €/mes León: 1.367,03 €/mes

1.367,03 €/mes Lleida: 1.240,54 €/mes

1.240,54 €/mes Lugo: 1.082,23 €/mes

1.082,23 €/mes Madrid: 1.578,94 €/mes

1.578,94 €/mes Málaga: 1.249,53 €/mes

1.249,53 €/mes Murcia: 1.224,88 €/mes

1.224,88 €/mes Navarra: 1.561,14 €/mes

1.561,14 €/mes Ourense: 1.020,78 €/mes

1.020,78 €/mes Palencia: 1.402,16 €/mes

1.402,16 €/mes Pontevedra: 1.222,94 €/mes

1.222,94 €/mes Salamanca: 1.288,19 €/mes

1.288,19 €/mes Santa Cruz de Tenerife: 1.227,58 €/mes

1.227,58 €/mes Segovia: 1.310,87 €/mes

1.310,87 €/mes Sevilla: 1.269,52 €/mes

1.269,52 €/mes Soria: 1.332,09 €/mes

1.332,09 €/mes Tarragona: 1.342,56 €/mes

1.342,56 €/mes Teruel: 1.334,42 €/mes

1.334,42 €/mes Toledo: 1.274,38 €/mes

1.274,38 €/mes Valencia: 1.321,30 €/mes

1.321,30 €/mes Valladolid: 1.490,79 €/mes

1.490,79 €/mes Zamora: 1.190,07 €/mes

1.190,07 €/mes Zaragoza: 1.492,41 €/mes

Por qué hay tanta diferencia entre unas provincias y otras

Estas diferencias no son casuales ni tienen que ver con decisiones recientes. Responden a algo mucho más estructural: los salarios, los años cotizados y el tipo de empleo que ha predominado en cada zona. Donde ha habido más industria o trabajos mejor remunerados, las pensiones tienden a ser más altas.

En cambio, en provincias donde el empleo ha sido más inestable o con sueldos más bajos, la base de cotización también ha sido menor. Y eso, con el paso de los años, se acaba notando en la pensión. Por eso, cuando se habla de la pensión media en España, conviene no quedarse solo con el dato general. Mirar el mapa completo ayuda a entender mejor la realidad, que es bastante más desigual de lo que parece a primera vista.