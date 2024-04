Este es el producto que más roban los españoles en los supermercados

Hacer la compra en el supermercado, ya sea de forma regular o de manera puntual se ha convertido en un verdadero gasto dentro de la economía familiar. Sin embargo, la mayoría de personas hacen frente a la subida en el precio de los alimentos buscando ofertas o eligiendo aquellas marcas que, dentro de lo malo, sean más económicas, mientras que otros en cambio optan por aprovechar la situación para acabar delinquiendo. Es lo que ocurre precisamente con el producto que más roban los españoles en los supermercados y que coincide con ser el que más se ha encarecido.

En un giro sorprendente dentro de las dinámicas de consumo que marcan el día a día de los españoles, el aceite de oliva emerge no sólo como un elemento esencial de la reconocida dieta mediterránea, sino también como el protagonista inesperado en las estadísticas de robos en supermercados. Este fenómeno, que va más allá de una simple anécdota, refleja un entramado de factores económicos, sociales y culturales que sitúan a este producto en el centro de una controversia que va más allá de los límites de la gastronomía.

El producto más robado en los supermercados españoles

Las recientes olas de calor y las secuencias de sequías así como la inflación no solo han afectado la producción y, por ende, el precio de llamado»oro líquido», sino que también han disparado su valor en el mercado hasta el punto de convertirlo en el blanco principal de las bandas organizadas que operan en el sector minorista.

De hecho el precio del aceite de oliva ha aumentado de 2,13 euros por kilo (a comienzos de 2020) a 8,88 euros. Una subida cuyo 70% se produce además en el último año (pasando de costar un litro una media de 5 euros a superar los 10 euros y en algunos casos llegar hasta los 15 euros), creciendo también el número de supermercados y establecimientos que están sufriendo el robo de botellas y garrafas de aceite de oliva.

Es por ello que los minoristas recurren a todo tipo de soluciones para evitar estos robos, desde la instalación de sistemas de seguridad hasta la implementación de estrategias de mercadotecnia, subrayando así la seriedad del problema y la determinación por encontrar soluciones efectivas.

Quién está detrás del robo de aceite de oliva en España

Pero no se trata de una o dos personas o algo puntual. Según ha explicado a Financial Times, Alejandro Alegre, director de marketing de la empresa de seguridad mercadotecnia de STC, estos actos no se derivan de una necesidad básica de alimentación. Este experto ha destacado lo inusual que resulta que productos de primera necesidad sean objeto de hurto tan frecuentemente, apuntando a la actividad de redes criminales como la causa.

Otros productos que se roban en los supermercados

Una vez robado, los criminales venden luego el aceite de oliva a través de canales ilegales.Sin embargo, el experto señala además que el aceite no es el único producto que está en el punto de mira de estas bandas sino que también se está robando «el jamón ibérico, los quesos curados, las cuchillas de afeitar y el alcohol».

Y es que España se distingue en Europa por la elección de alimentos más exclusivos como blancos de robo. A diferencia de otros lugares en Europa donde el alcohol es comúnmente sustraído, en España, es más probable que se roben artículos como queso, bonito y berberechos.

De este modo, aunque inicialmente podría pensarse que el robo de un bien tan básico como el aceite de oliva responde a necesidades primarias de alimentación, la realidad es que el fenómeno es mucho más complejo. La implicación de bandas organizadas sugiere que, más allá de la necesidad, existen motivaciones de lucro que permean estos actos y que afectan tanto a minoristas como a consumidores. Este cambio en la naturaleza del robo de productos básicos subraya transformaciones sociales y económicas profundas que van más allá de la mera supervivencia.

Perspectivas futuras

Con la cosecha de aceitunas mostrando signos de recuperación tras un año particularmente difícil, existe un cauto optimismo respecto a la normalización de los precios del aceite de oliva. Sin embargo, el desafío de atraer inversores y expandir el cultivo para satisfacer la demanda persiste. La respuesta a este complejo escenario requerirá de una estrategia multifacética que aborde tanto los desafíos inmediatos del mercado como las profundas implicaciones socioeconómicas del robo de aceite de oliva.

En conclusión, el fenómeno del robo de aceite de oliva en España es un reflejo de las tensiones que emergen en un mundo globalizado, donde factores económicos, climáticos y sociales se entrelazan de maneras inesperadas. La solución a este problema requerirá de un enfoque holístico que considere tanto las necesidades del mercado como las dinámicas sociales subyacentes, subrayando la importancia de proteger no solo un producto, sino también el patrimonio cultural y económico de una nación.