Ikea es uno de los establecimientos en los que más artículos para el hogar puedes encontrar, prácticamente cualquier cosa que puedas necesitar tanto de muebles como de textiles, accesorios, etc. Hoy te mostramos un artículo de Ikea que es imprescindible en el hogar y que no te lo pensarás dos veces para comprarlo ya que tiene un precio de risa.

Hay artículos a los que se les da muchísimo uso en el hogar, uso diario, y poder comprar esos artículos a un precio de risa sin duda es una oportunidad de oro para llevarte uno… o más. Y eso es lo que sucede con el producto que centra este artículo… ¡Ikea se ha salido del mapa con esto!.

La alfombra de baño de Ikea que está tirada de precio

Se trata de la alfombrilla de baño FINTSEN, una pequeña alfombra gris cuyas medidas son 40×60 cm y que tiene un precio de risa, ya que cuesta únicamente 1,50€. Es una alfombra muy versátil que por su diseño y color encaja a la perfección en cualquier cuarto de baño, sea cual sea su estilo o el color que predomine en él.

Está fabricada en 100% poliéster, del cual al menos el 90% es reciclado, un material muy fácil de limpiar y que permite que lo laves a máquina. El poliéster reciclado utilizado para la confección de esta alfombra procede de recursos como botellas PET, una acción que forma parte del compromiso de Ikea de transformar los residuos en recursos para la protección del medio ambiente y la garantía de un futuro más sostenible.

Esta alfombra de baño de Ikea cuenta en su parte inferior con un material antideslizante para que no te resbales al pisarla, una lámina protectora elaborada en un 50% látex natural y 50% látex sintético. En cuanto a sus cuidados, se puede lavar a máquina a 40ºC como máximo, en un programa normal, y también se recomienda no utilizar lejía, no planchar y no limpiar en seco. Se puede secar en secadora a baja temperatura, con un máximo de 60ºC.

Si estás buscando una alfombra para el baño que no ocupe mucho espacio, sin duda esta es perfecta, ya que además te costará tan poco dinero que la inversión merecerá la pena.