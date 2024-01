Este es el forro polar por el que todo el mundo está corriendo a Decathlon

Si eres una amante de la montaña y el trekking, sabes que el frío puede ser un gran enemigo si no vas bien equipada. Por eso, es importante contar con una prenda que te proteja del frío y te permita disfrutar de la naturaleza con comodidad y estilo. Y eso es lo que ofrece el forro polar de Decathlon que está causando furor entre las aficionadas al senderismo y la aventura.

El forro polar más deseado de Decathlon

Entre las muchas prendas para que podamos hacer frente al frío este invierno, hay una que destaca de forma especial entre los amantes de la naturaleza y el senderismo. Se trata de la sudadera polar de montaña y trekking con capucha para mujer Quechua MH100 Hoodie. Una sudadera polar, con un estilo urbano y en tendencia que ha sido diseñada para tus salidas a la montaña con tiempo frío (7-13 °C sin chaqueta encima).

¿Qué tiene de especial este forro polar?

Este forro polar tiene varias características que lo hacen único y muy práctico para tus escapadas al aire libre. Te las contamos a continuación:

Está compuesta a partir de poliéster reciclado , lo que contribuye a reducir el impacto ambiental y a cuidar el planeta.

, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental y a cuidar el planeta. Tiene un corte amplio que te da una buena libertad de movimientos y te permite llevar debajo una prenda interior técnica en contacto directo con la piel, para tener una mejor protección contra el frío. También está estudiado para poder llevarlo debajo de las chaquetas cortaviento/impermeables de Decathlon, como la chaqueta MH100 para mujer.

y te permite llevar debajo una prenda interior técnica en contacto directo con la piel, para tener una mejor protección contra el frío. También está estudiado para poder llevarlo debajo de las chaquetas cortaviento/impermeables de Decathlon, como la chaqueta MH100 para mujer. Su componente polar encierra el aire gracias al volumen formado por su textura (textura denominada “polar raspado” cuando está formada por rizos); Este aire mantiene el cuerpo abrigado por su poder naturalmente aislante. Además, el punto deja pasar el vapor de agua generado por el cuerpo, lo que favorece la transpirabilidad y evita el sobrecalentamiento.

(textura denominada “polar raspado” cuando está formada por rizos); Este aire mantiene el cuerpo abrigado por su poder naturalmente aislante. Además, el punto deja pasar el vapor de agua generado por el cuerpo, lo que favorece la transpirabilidad y evita el sobrecalentamiento. Tiene un cuello alto y una cremallera que te permiten regular la temperatura según tus necesidades. También tiene una capucha que te protege la cabeza y las orejas del frío y el viento.

que te permiten regular la temperatura según tus necesidades. También tiene una capucha que te protege la cabeza y las orejas del frío y el viento. Cuenta con un bolsillo canguro y un bolsillo seguro para el móvil, donde puedes guardar tus objetos personales y tenerlos a mano.

Es muy ligera, solo pesa 470 g en talla M , lo que facilita su transporte y almacenamiento.

seguro para el móvil, donde puedes guardar tus objetos personales y tenerlos a mano. , lo que facilita su transporte y almacenamiento. Tiene un cuidado fácil, se puede lavar a máquina a máximo 40 °C y se seca rápidamente.

¿Qué colores y tallas hay disponibles?

Este forro polar está disponible en varios colores para que elijas el que más te guste y combine con tu ropa. Puedes encontrarlo en púrpura, azul marino, verde caqui, gris claro y rosa.

En cuanto a las tallas, puedes elegir entre la XS y la XXL. Te aconsejamos que elijas tu talla habitual, ya que el corte es bastante amplio y se adapta bien a tu silueta.

¿A qué esperas para hacerte con el tuyo? Como ves, este forro polar de Decathlon tiene todo lo que necesitas para disfrutar de la montaña y el trekking con frío. Es una prenda que no puede faltar en tu armario si te gusta la naturaleza y la aventura. Además, tiene un precio muy asequible de tan solo 24,99 euros y una gran variedad de colores y tallas.

No lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que se agoten. Puedes comprarlo online en la web de Decathlon o en tu tienda más cercana. Y recuerda que si no quedas satisfecha, tienes 60 días para cambiarlo o devolverlo. No dejes pasar esta oportunidad y corre a Decathlon a por tu forro polar para hacer frente al frío. ¡No te arrepentirás!.