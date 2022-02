La Unión Europea, Estados Unidos, Japón o Canada son algunas de las regiones que han efectuado sanciones contra el Gobierno de Vladimir Putin por el por el ataque de Rusia a Ucrania. La medida más contundente ha sido la expulsión de algunos bancos rusos del sistema internacional SWIFT, aunque también han impuesto sanciones a los sectores de la energía, las finanzas y los transportes, así como el cierre del espacio aéreo a las aeronaves rusas. La Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT en inglés) es el principal sistema de mensajería que utilizan los bancos para realizar pagos transfronterizos rápidos y seguros. Su expulsión impedirá a Rusia ingresar dinero del exterior. Pese a ser la medida que más envergadura puede tener -y que ha obligado a Rusia a subir los tipos de interés al 20% y ha provocado que el rublo se desplome del 30%- no es la única sanción que se ha llevado a cabo. La Unión Europea ha vetado la exportación de tecnología, piezas y servicios aeronáuticos y aeroespaciales, así como de equipos de renovación de refinerías de petróleo. Asimismo, ha llevado a cabo ‘castigos’ a altos cargos rusos, como la congelación de activos o la prohibición de entrada a la Unión Europea. Entre las sanciones a políticos, funcionarios y cargos de poder destacan: Los activos del presidente Vladimir Putin en la Unión Europea, EEUU y Reino Unido están congelados, pero se le permite viajar a esas jurisdicciones.

Kirill Shamalov, el multimillonario más joven de Rusia y anteriormente casado con la hija de Putin, Katarina, y Petr Fradkov, pesidente y CEO de Promsvyazbank e hijo del antiguo jefe de la inteligencia exterior rusa, están en la lista de congelación de activos y prohibición de viajar de Reino Unido. Además la Unión Europea ha impuesto sanciones a 351 miembros de la Duma, el parlamento de Rusia, incluyéndolos en la lista de la prohibición de viajar y la congelación de activos, así como a los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia y a funcionarios de Bielorrusia. Estados Unidos se ha sumado a la UE en estas dos últimas medidas. También se han llevado a cabo numerosas sanciones -a parte de la exclusión del SWIFT- contra bancos y entidades de servicios financieros de Rusia que, según ha publicado Financial Times, afectan a: Banco Central de Rusia : La UE ya prohíbe la «negociación directa o indirecta de servicios de inversión para… valores e instrumentos del mercado monetario emitidos después del 12 de abril de 2022». Además, EEUU, Reino Unido, Canadá y la UE pretenden «imponer medidas restrictivas que impidan al Banco Central ruso utilizar sus reservas internacionales de una forma que reduzca el impacto de nuestras sanciones».

: La UE ya prohíbe la «negociación directa o indirecta de servicios de inversión para… valores e instrumentos del mercado monetario emitidos después del 12 de abril de 2022». Además, EEUU, Reino Unido, Canadá y la UE pretenden «imponer medidas restrictivas que impidan al Banco Central ruso utilizar sus reservas internacionales de una forma que reduzca el impacto de nuestras sanciones». Sberbank : EEUU ha aislado al mayor banco de Rusia y a 25 filiales del sistema financiero estadounidense. Las sanciones restringen el acceso de Sberbank a las transacciones en dólares estadounidenses. La entidad financiera representa cerca de un tercio del sistema bancario ruso y está muy conectada al sistema financiero mundial.

: EEUU ha aislado al mayor banco de Rusia y a 25 filiales del sistema financiero estadounidense. Las sanciones restringen el acceso de Sberbank a las transacciones en dólares estadounidenses. La entidad financiera representa cerca de un tercio del sistema bancario ruso y está muy conectada al sistema financiero mundial. VTB Bank : EEUU y Reino Unido han congelado los activos del segundo banco ruso, muy expuesto a los sistemas financieros occidentales. Esto significa que el banco y sus filiales no podrán hacer ningún negocio en Reino Unido o EEUU, ni con sus nacionales.

: EEUU y Reino Unido han congelado los activos del segundo banco ruso, muy expuesto a los sistemas financieros occidentales. Esto significa que el banco y sus filiales no podrán hacer ningún negocio en Reino Unido o EEUU, ni con sus nacionales. Alfa-Bank y Bank Otkritie se enfrentan a una prohibición de la UE de emitir bonos, acciones o préstamos en la UE para su refinanciación, mientras que EEUU ha impuesto restricciones de deuda y capital a Alfa y sanciones de bloqueo total a Otkritie.

y se enfrentan a una prohibición de la UE de emitir bonos, acciones o préstamos en la UE para su refinanciación, mientras que EEUU ha impuesto restricciones de deuda y capital a Alfa y sanciones de bloqueo total a Otkritie. La UE y Reino Unido han congelado activos de Bank Rossyia y Promsvyazbank . EEUU también ha impuesto sanciones de bloqueo total a Promsvyazbank.

y . EEUU también ha impuesto sanciones de bloqueo total a Promsvyazbank. EEUU ha emitido sanciones de bloqueo total contra Sovcombank y Novikombank, y ha impuesto nuevas restricciones de deuda y de capital a Russian Agricultural Bank, Credit Bank of Moscow y Gazprombank. Por su parte, Estados Unidos ha sancionado al gigante de la energía Gazprom y a otras grandes empresas del país, que no podrán financiarse en el mercado crediticio occidental, una medida que ya se había aplicado contra el gobierno ruso. Canadá también canceló permisos de exportación para Rusia por valor de 550 millones de dólares estadounidenses en bienes, principalmente de los sectores aeroespacial, tecnología de la información y minería. El primer ministro Scott Morrison anunció una «segunda serie» de sanciones contra cuatro instituciones financieras y 25 personas vinculadas a cuatro entidades a cargo del desarrollo y la venta de equipamiento militar.