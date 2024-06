Éstas son las personas que podrán hacer más horas extras pagadas: comprueba si estás en la lista

Hay personas que van a poder hacer más horas extras pagadas, de esta manera podrán ganar al más de dinero si están en esta lista. Las horas extra son un plus sobre el sueldo que no debe ser demasiado alto, sino más bien todo lo contrario.

España tiene unos sueldos que son bajos, especialmente si los comparamos con el nivel de vida y lo que cuestan las cosas, algo tan básico como una vivienda es inalcanzable para la mayoría de la población. Estas horas de más son algo que pueden ayudarnos a obtener lo que necesitamos.

Las horas extras pagadas ayudarán a muchas personas

Hace un mínimo de horas extras puede ser lo que necesitamos para conseguir llegar a final de mes o permitirnos algo que llevamos tiempo esperando. Son horas que se pagan de más y siempre serán bienvenidas ante una economía que hoy en día está muy afectada por unos precios desorbitados.

Vivimos en España una anomalía desde hace unos años. Con unos precios de todo en aumento y unos sueldos que no se corresponden con lo que debería ser habitual. Todo está cambiando y lo está haciendo de tal manera que debemos estar listos para lo que está por llegar.

Ante un futuro incierto, tener algo ahorrado es algo que debemos empezar a pensar y poner en práctica para que nada nos acabe afectando. De tal manera que estaremos preparados para poder afrontar una serie de cambios que son determinantes y que quizás no conozcamos. Hacer frente a los pagos diarios ya es todo un reto, pensar en imprevistos futuro se merece un pequeño premio.

En breve, está previsto que las horas convencionales se reduzcan de las 40 a las 37,5 por lo que puede haber más margen para afrontar estas horas extras que pueden ser las que ayuden a más de una familia a llegar a final de mes. Esta reducción del horario que debe permitir una conciliación mucho mayor tiene sus más y sus menos.

Es decir, para las empresas es un auténtico dolor de cabeza que implicará que deberán hacer un esfuerzo añadido, algo que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado que pasaría y que hasta el momento deben afrontar unos cambios que son significativos y que podrían llegar a ver algunos compromisos que son claves.

Mira si estás en la lista

Las horas extra también se verán modificadas con esta medida que nos traerá una serie de compromisos que son fundamentales y que quizás no tenemos en cuenta. Las empresas podrán hacer frente a estos picos de productividad con la llegada de una serie de elementos que son fundamentales. El equilibrio entre ganancias y dinero forma parte de este problema que afecta a empresas y particulares.

Pero también son determinantes unas horas que llegan de forma totalmente inesperada y que pueden suponer un dinero de más. Cuando hay más trabajo se debe trabajar y para hacerlo, nada mejor que estar preparado para afrontar estos episodios que tenemos sobre la mesa y que deben ser claves.

De 80 a 150 horas extras es lo que podremos hacer, aumentando las horas extras, algo que quizás no sabíamos y ahora tendrá su razón de ser. Este elemento genera una serie de debate abierto, son las horas de más que el trabajador puede hacer, aunque algunas veces superan este número.

Lo hacen de acuerdo con un jefe y a una empresa que de la misma forma que él hace, hay un cargo que se supone que llega en impuestos y que puede llegar a ser un problema. Por lo que, el coste para los trabajadores es del 2%, mientras que para la empresa aumenta al 12% si estás son por fuerza mayor, esta contribución sube al 23,6% si es por horas extras estructurales, imprevistos o picos de producción, que deben ser debidamente justificados.

Por lo que al final del recorrido, ambos se verán perjudicados por unas horas que son un dinero de más, pero también debemos ver como desaparece en impuesto o en penalizaciones de la renta, que al final puede salir a pagar si las ganancias han sido demasiadas.

Impidiendo de esta manera que el trabajador prospere y la empresa también. La carga impositiva de España es realmente increíble, dado lo que deben aguantar la mayoría de los trabajadores y empresas. Todo un sistema que acabará poniéndose sobre la base de una forma que debemos tener en cuenta.

Lo que se gana de un lado, se pierde por otro, no solo el dinero, sino también los problemas que va generando la llegada de una serie de ingredientes que son fundamentales y que quizás no conocemos. Antes de hacer las horas, debemos contarlas, pera no pasarnos, pero también saber qué vamos a ganar.