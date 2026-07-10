Actualidad económica

¿Estás al día de la actualidad económica? Demuéstralo acertando estas cuatro preguntas

Pon a prueba tus conocimientos con un recorrido por los temas que han marcado la agenda económica de los últimos días

Alicia Bonilla
  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

La economía no da tregua. El aumento del gasto en Defensa, el debate sobre la financiación europea, las medidas para reforzar la competitividad de las empresas o el coste del absentismo laboral han protagonizado la actualidad de la semana. Comprueba cuánto sabes respondiendo a estas preguntas.

Este test reúne algunas de las noticias económicas más relevantes de los últimos días, tanto en España como en la Unión Europea. ¿Serás capaz de acertar todas las respuestas o necesitas ponerte al día? Es el momento de demostrar si has seguido la actualidad económica de la semana.

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