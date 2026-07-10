Netflix estudia lanzar canales de televisión en directo y ofrecer paquetes que incluyan plataformas rivales

Terremoto en Netflix, la plataforma de streaming líder mundial. La compañía norteamericana está estudiando lanzar canales de televisión lineales para emitir series y películas y ofrecer paquetes de suscripción que incluyan a plataformas rivales, como Peacock de NBCUniversal. Esto ya lo hacen sus rivales Amazon y Apple. El objetivo de esta medida sería mantener enganchados a los clientes en la plataforma y evitar las cancelaciones, según ha publicado The Wall Street Journal citando personas anónimas familiarizadas con la operación.

Según informa el diario norteamericano, tanto los canales como los servicios de streaming aparecerían en la página principal de la aplicación de Netflix, compitiendo con el espacio dedicado a las producciones propias de la plataforma. Esto significaría un cambio considerable respecto a lo que hace Netflix actualmente.

De acuerdo a la información publicada, los canales de televisión líneal emitirían programas de televisión específicos o incluso series y películas de ciertos géneros. Un ejemplo es un canal que siempre emite series de éxito como Seinfeld, y otro con ficción de terror durante todo el día.

Los paquetes de servicios, que incluirían otros servicios de streaming, se venderían a través de la propia aplicación y se podría acceder a ellos mediante la plataforma. El resultado sería similar a lo que Amazon Prime Video y Apple TV llevan haciendo desde hace varios años, intentando convertirse en una especie de centro para todas las suscripciones.

Los números de Netflix siguen siendo los mejores, aunque muestran signos de agotamiento en Estados Unidos. Su cuota de mercado bajó al 7,8% en abril, y sus previsiones para el segundo trimestre no fueron buenas. En el cuartel general de la compañía preocupa además la participación de los suscriptores, cada vez menor.

La participación de los suscriptores es clave puesto que mide cuánto tiempo dedican los abonados a ver series y películas de la plataforma, si las terminan o las dejan a medias, y da pistas claras sobre las cancelaciones de suscripciones.