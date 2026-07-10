Bruselas ha señalado a España como el Estado miembro de la Comisión Europea donde más ha aumentado la presión fiscal en la última década con un incremento de 2,9 puntos porcentuales del PIB entre los periodos 2015-2019 y 2020-2024.

Según el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026, publicado este viernes por el Ejecutivo comunitario, compara la evolución de los sistemas tributarios de los Veintisiete y concluye que España lidera el aumento de la recaudación en relación con el tamaño de la economía, por delante de Lituania (+2,3 puntos) y Luxemburgo (+2,2), mientras que Malta y Hungría registran los mayores descensos, con una caída de 2,8 puntos porcentuales en ambos casos.

El documento también destaca que España es actualmente el único Estado miembro que mantiene un impuesto sobre el patrimonio neto, una figura cuya eficacia depende, según advierte Bruselas, del diseño concreto del tributo y de la capacidad administrativa para garantizar su aplicación.

Asimismo, la Comisión recuerda que España figura entre los cuatro países de la UE con una estructura territorial en la que las administraciones regionales cuentan con capacidad recaudatoria propia, junto con Alemania, Bélgica y Austria, al concentrar las comunidades autónomas el 16,9% de los ingresos tributarios totales.

Pese al incremento registrado en la última década, España continúa por debajo de la media de la eurozona en términos de presión fiscal. Según el informe, los ingresos tributarios representaron el 36,8% del PIB en 2024, frente al 39,8% del conjunto de los países de la moneda única, mientras que en 2025 aumentaron hasta el 37,8%, todavía 2,5 puntos por debajo del 40,3% de la eurozona.

De cara a este años y el próximo, Bruselas prevé que esa brecha se mantenga, con una presión fiscal del 38,2% del PIB en España en 2026 y del 38,4% en 2027, frente al 40,6% estimado para la eurozona en ambos ejercicios.