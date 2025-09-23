Esta vivienda histórica de 1900 ha salido al mercado en Los Jerónimos por 8,8 millones

En el corazón de Madrid, uno de los barrios más emblemáticos y aristocráticos del país, se encuentra una vivienda que combina historia, diseño contemporáneo y exclusividad. La inmobiliaria francesa John Taylor, especializada en propiedades de lujo, ha puesto a la venta una espectacular residencia en Los Jerónimos, a escasos metros del Paseo del Prado, el Parque del Retiro y el Museo del Prado.

Residencia con historia y diseño

El inmueble, con una superficie de 383 metros cuadrados y un precio de 8,8 millones de euros, se ubica en la segunda planta de un edificio señorial de 1900. Sus 11 balcones exteriores, dos de ellos originalmente miradores de época, bañan de luz natural cada estancia y aportan un carácter único que lo diferencia de otras propiedades en el mercado de lujo madrileño.

Esta vivienda es una pieza arquitectónica que ha sido cuidadosamente reinterpretada para adaptarse a las necesidades de la vida moderna. Bajo la dirección del prestigioso arquitecto Federico Rivera Río, el proyecto de renovación ha fusionado la esencia clásica del inmueble con un estilo minimalista y atemporal, logrando un equilibrio entre tradición y vanguardia.

El acceso se realiza a través de un elegante hall de entrada, con una vidriera original de principios del siglo XX que actúa como antesala a un amplio salón-comedor con biblioteca integrada. Desde allí, cinco balcones orientados al sur permiten disfrutar de la luz natural a lo largo del día, creando un ambiente cálido y sofisticado. La cocina, con isla central y acceso directo al comedor, se convierte en otro de los grandes protagonistas de la vivienda.

Distribución y confort en 383 metros cuadrados

La suite principal dispone de cuatro balcones propios y un baño en suite de líneas depuradas, pensado como un refugio personal dentro de la vivienda. A esta se suma una segunda suite con vestidor y baño incorporado, mientras que dos dormitorios adicionales comparten un baño familiar. Un aseo de cortesía completa los espacios principales.

Además, el inmueble cuenta con una amplia zona de servicio, que incluye dormitorio y baño independientes, así como un área de lavandería perfectamente equipada.

Servicios exclusivos y detalles únicos

El edificio mantiene su aire señorial y está dotado de servicio de conserjería. A ello se suman un trastero de gran capacidad situado en la cubierta y una plaza de garaje en el parking de residentes de Antonio Maura.

La propiedad también destaca por su eficiencia energética, con calificación C tanto en consumo como en emisiones. Junto a la calefacción central y el sistema de aire acondicionado, la vivienda garantiza confort en cualquier época del año.

Los Jerónimos: tradición, cultura y exclusividad

Vivir en Los Jerónimos es habitar uno de los barrios más prestigiosos y demandados de Madrid. Creado a partir de 1865 sobre los antiguos terrenos del Palacio del Buen Retiro, este enclave combina historia, patrimonio cultural y una localización privilegiada. Forma parte del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2021, lo que refuerza aún más su valor inmobiliario y su atractivo internacional.

Además de sus emblemáticos edificios —como el Museo del Prado, la Real Academia Española, la Iglesia de San Jerónimo el Real o el Hotel Ritz—, el barrio está rodeado de espacios verdes y culturales de primer nivel, como el Parque del Retiro y el Real Jardín Botánico.