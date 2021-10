El Gobierno de Pedro Sánchez afronta el cierre del gasoducto del Magreb, que nutre junto al Medgaz del 45% del gas que se consume anualmente en España, con un 22% menos de reservas que en octubre del año pasado y con un precio del gas en escalada que este lunes ha tocado los 100 euros por MWh -finalmente ha bajado hasta los 95 euros, récord-. Además, las reservas actuales de gas de España están por debajo de la media europea, y apenas han crecido en los últimos meses, mientras el resto de grandes países han disparado sus reservas.

A fecha 1 de octubre, y según AGSI -la organización europea de operadores, donde está Enagás-, las reservas de gas en España son del 72,9% sobre la capacidad total, mientras que hace justo un año este porcentaje era el 94,7%. Esto, unido al problema que va a suponer el cierre el 31 de octubre del gasoducto del Magreb anunciado el viernes por el Gobierno argelino -por sus problemas con Marruecos, por donde pasa parte de la infraestructura-, amenaza el suministro de gas al país para pasar el invierno.

Las reservas de gas españolas están en estos momentos por debajo de la media de la Unión Europea, que a 1 de octubre era del 75%. Italia acumula un 85% de su capacidad de almacenamiento, mientras que Francia alcanza el 92%. Alemania está más rezagada, en el 68%, pero las ha ampliado a un fuerte ritmo desde los mínimos del 40%. En definitiva, España está por debajo de las reservas de gas de Europa y las ha elevado a menor ritmo que el resto de países europeos.

En medio de este panorama, el Gobierno argelino anunció el viernes el cierre del gasoducto el 31 de octubre. El anuncio se produjo sólo un día después del viaje del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, a Argelia para tratar de evitar lo que acabó sucediendo unas horas después.

Albares señaló a su regreso a Madrid que Argelia le había «garantizado» el suministro de gas a España, aunque no explicó cómo lo iba a hacer y se interpretó como que el gasoducto finalmente no se iba a cerrar. De momento, Naturgy alcanzó un acuerdo con Argelia para ampliar en un 25% el gas que llega a España desde el Medgaz, el otro gasoducto que nutre a España desde el país norteafricano. Aún así, ese incremento no servirá para paliar el corte del otro.

El gas roza los 100 euros

A la falta de suministro hay que añadir que el gas se encuentra en precios históricos, como ha venido publicando este diario estos días. Este lunes ha vuelto a romper su techo y durante unos momentos de su cotización intradía ha alcanzado los 99,99 euros por MWh -a primera hora de la mañana- y posteriormente de nuevo los 99,7 euros por MWh -a primera hora de la tarde-. Al final de la tarde se encontraba en 96 euros, récord.

El gas se ha disparado ya más de un 300% en el último año. El precio medio de la última temporada de frío fue de 17,09 euros por MWh, nada que ver con los precios actuales y que, según los analistas, se mantendrán en los próximos meses. La falta de suministro podría elevar el precio aún más, lo que tendría sus efectos en la factura que pagan los consumidores.