Telefónica acelera en España: más ingresos, menos fugas de clientes y récord móvil

Telefónica ha arrancado 2026 con una mejora de sus principales cifras en España y con un mensaje claro al mercado: el negocio vuelve a ganar tracción. La operadora elevó un 2% sus ingresos en el primer trimestre, hasta los 3.233 millones de euros, mientras que el EBITDA ajustado también avanzó un 2%, hasta alcanzar los 1.150 millones, apoyado tanto en el crecimiento comercial como en los primeros ahorros derivados del plan de reestructuración pactado a finales de 2025.

La compañía logra además una de las métricas más vigiladas del sector: reducir al mínimo la fuga de clientes. Telefónica cerró marzo con un churn del 0,7%, el nivel más bajo de su historia, mientras el ingreso medio por cliente (ARPU) se elevó hasta los 91,5 euros, mejorando un 2% respecto al trimestre anterior. La estrategia pasa por reforzar la base de usuarios de mayor valor en plena guerra comercial entre operadoras.

Récord en móvil y fuerte avance del IoT

El negocio móvil sigue siendo uno de los grandes motores del grupo en España. Telefónica superó por primera vez los 16 millones de accesos móviles de contrato, tras crecer un 3% interanual, consolidando así su liderazgo en el mercado nacional. A ello se suma el fuerte impulso del negocio de internet de las cosas (IoT), que ya supera los 25 millones de líneas, cuadruplicando la cifra registrada en marzo de 2025.

La compañía también logró acelerar el crecimiento de la banda ancha fija, con un avance superior al 2% interanual, el mejor comportamiento de los últimos ocho años. Todo ello en un contexto en el que las telecos buscan sostener márgenes pese al aumento de costes y a la presión competitiva en precios.

Ciberseguridad y soberanía tecnológica

Durante el trimestre, la operadora reforzó además su ofensiva comercial y tecnológica con la actualización de tarifas residenciales y el lanzamiento de nuevos servicios de valor añadido. Entre ellos destacan herramientas de protección frente a llamadas spam, nuevas soluciones de ciberseguridad y propuestas ligadas a resiliencia digital y soberanía tecnológica, un área cada vez más estratégica para grandes empresas y administraciones públicas.

La teleco presidida por Marc Murtra también ha acelerado el despliegue de nuevos equipos como el router Movistar WiFi 7, con el que busca mejorar la conectividad doméstica y reforzar la fidelización de clientes en el segmento premium.