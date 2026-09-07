La plantilla de Airbus suspende su huelga en Cádiz, Tablada (Sevilla) e Illescas (Toledo)

La plantilla de Airbus en los centros de Cádiz, Tablada (Sevilla) e Illescas (Toledo) ha votado este lunes suspender la huelga indefinida iniciada desde el pasado 25 de agosto, después de que la compañía y varios sindicatos alcanzaran un preacuerdo con la mediación del Ministerio de Industria, que se decidirá en referéndum vinculante este mes.

En concreto, menos del 10% de la plantilla han votado en la jornada de hoy. La nueva propuesta de Airbus destaca el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95%, distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, entre otras medidas.

Tras anunciar el preacuerdo el pasado viernes, 4 de septiembre, el ministro de Industria, Jordi Hereu, tildó de «magnífico» el principio de acuerdo en el que «salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España».

En un comunicado, Airbus valoró alcanzar con los sindicatos ATP, CCOO, SIPA y UGT una propuesta de «entendimiento», facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria, que «permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos los empleados».

No obstante, la inclusión de UGT en el preacuerdo ha sido objeto de crítica por el propio sindicato, que mostró su «rechazo absoluto» al supuesto «intento de manipulación» de la dirección de Airbus, asegurando que no «ha firmado acuerdo ni preacuerdo alguno con la empresa».