Hochtief, filial del grupo ACS, refuerza su posición en el mercado de infraestructuras energéticas con la compra de la empresa alemana Autmatec, especializada en la construcción, renovación e instalación de infraestructuras de líneas de transmisión, según ha anunciado en un comunicado. La adquisición amplía las capacidades de la compañía en toda la cadena de valor de la transmisión de energía.

Además, la operación representa un paso más en la estrategia de Hochtief para aumentar su presencia en mercados impulsados ​​por importantes tendencias de inversión a largo plazo, incluyendo la infraestructura energética y la modernización de la red eléctrica.

Autmatec fue fundada en 1997 y tiene su sede en Walldorf, Alemania. La empresa germana ofrece servicios integrales a lo largo de toda la cadena de valor de las líneas de transmisión aéreas, prestando servicio a los principales operadores de redes de transmisión y distribución.

La mercantil generó unos ingresos de aproximadamente 50 millones de euros en 2026 y cuenta con cerca de 80 especialistas altamente cualificados, lo que proporciona a Hochtief acceso inmediato a capacidades clave, relaciones con clientes y certificaciones en uno de los mercados de infraestructuras de mayor crecimiento en Europa.

Adquisición de Hochtief

Esta transacción refuerza significativamente la posición de Hochtief en el mercado alemán de redes de transmisión, donde la inversión se está acelerando para impulsar la electrificación, la integración de energías renovables y la seguridad energética.

Los operadores de redes europeas están planificando importantes programas de inversión a largo plazo, lo que genera una demanda constante de experiencia especializada en infraestructuras de transmisión.

Autmatec complementa las capacidades de Hochtief Infrastructure y Hochtief Engineering al sumar experiencia en la construcción de líneas de transmisión a las fortalezas existentes de Hochtief en ingeniería, obras civiles y gestión de proyectos.

Juntas, ambas empresas podrán ofrecer a sus clientes una solución más integrada de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción a lo largo de todo el ciclo de vida de la infraestructura de transmisión.

El consejero delegado de HOCHTIEF, Juan Santamaría, ha asegurado: «La adquisición de Autmatec se alinea plenamente con nuestra estrategia de invertir en mercados de infraestructuras de alto crecimiento que se benefician de una demanda estructural a largo plazo».

«La infraestructura energética es uno de los temas de inversión clave de nuestro tiempo, y las redes eléctricas modernas y resilientes son esenciales para esa transformación», ha continuado.

Por su parte, Peter Hingott, CEO de Hochtief Infrastructure, ha declarado: «Autmatec aporta experiencia especializada, sólidas relaciones con los clientes y un equipo de trabajo altamente cualificado».

«Al combinar las capacidades de Autmatec en líneas de transmisión con la excelencia en ingeniería, la escala y la experiencia en ejecución de Hochtief, podemos apoyar a nuestros clientes en la expansión y modernización de infraestructuras energéticas críticas en Alemania y Europa», ha sentenciado.

El actual equipo directivo de Autmatec seguirá al frente del negocio, apoyando su próxima fase de crecimiento como parte del Grupo Hochtief. Esta operación subraya el compromiso de Hochtief con su negocio en Alemania, donde su cartera de pedidos se ha duplicado en los últimos cuatro años, y refuerza aún más la capacidad del grupo para aprovechar las oportunidades derivadas del plan de inversión en infraestructuras del gobierno, dotado con 500.000 millones de euros.

Autmatec se beneficiará del acceso a los recursos, la red de clientes y la plataforma de gestión de proyectos de Hochtief. Se espera que esta fusión mejore el acceso a proyectos de mayor envergadura, amplíe la cobertura de mercado y fortalezca la posición del grupo en la infraestructura de transmisión de energía. La transacción está sujeta a la autorización de control de fusiones de la Oficina Federal de Cárteles de Alemania.