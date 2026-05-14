Héctor Moreno (CTO de Acciona): «Nos cuesta encontrar personal cualificado que entienda de IA»
El directivo ha afirmado que el desarrollo de estas herramientas está siendo muy veloz
La IA consigue un crecimiento casi cuatro veces mayor de la productividad y una prima salarial del 56%
Héctor Moreno, director de tecnología de Acciona (CTO, por sus siglas en inglés), ha concedido una entrevista a OKDIARIO en la que ha asegurado que las empresas están teniendo problemas a la hora de encontrar a trabajadores cualificados en el campo de la inteligencia artificial (IA). En ese sentido, el directivo ha afirmado que el desarrollo de estas herramientas está siendo muy veloz, por lo que es difícil adaptarse. Por ello, lo deseable será esperar a que llegue un momento de estandarización.
La entrevista se ha realizado en el entorno del Chief Data Officer Day, el mayor evento para los profesionales del dato y la IA, organizado por iKN Spain. Este congreso ha tenido como objetivo crear un punto de encuentro para conocer todas las novedades en torno al dato, estrategia, gobernanza y cultura del dato para la IA.
Pregunta.- ¿Cómo implementa el grupo Acciona la IA y las nuevas tecnologías?
Respuesta.- Tenemos varias iniciativas. Una de ellas es conseguir que las redes sean autorreparables y poder dedicarnos a invertir más tiempo en las acciones de negocio que aporten valor. Así los ingenieros no tienen que estar analizando los datos en tiempo real, sino que analizan por nosotros.
P.- ¿Y en el caso particular de Bestinver?
R.- Lo que estamos haciendo ahora con Bestinver es aplicar DORA (Digital Operational Resilience Act). Empezó a ser obligatoria hace un par de años. Lo estamos evolucionando porque es una normativa bastante liviana. Nosotros estamos creando procesos de acción de seguridad que son bastante más elevados que la normativa.
Acciona y los retos de la IA
P.- ¿Qué retos se están encontrando?
R.- No hay personal cualificado. El problema es que no hay personal cualificado porque la evolución de la tecnología está avanzando más rápido de lo que somos capaces de asimilarla.
Llegará un punto en el que la inteligencia artificial, que ahora está en boca de todo el mundo, se estandarice y deje de estar creciendo de forma exponencial. Esta estandarización creará una capacidad de generar procesos dentro de las empresas para aplicar en proyectos que generen valor. Y no tenemos que perder de vista la parte cuántica, que será el siguiente salto, sobre todo con el tema de ataques cibernéticos, Mythos, que está a punto de salir… A ver cómo nos defendemos con estas tecnologías.
Chief Data Officer Day
El Chief Data Officer Day y el CTO Day Go Beyond se han celebrado en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid y han reunido a más de 800 asistentes y más de 70 ponentes expertos para debatir sobre gobernanza del dato, IA generativa y agéntica, regulación europea, alfabetización en inteligencia artificial y estrategias de transformación empresarial basadas en datos.
A lo largo del día, portavoces de empresas e instituciones tan reconocidas como Banco de España, Air Europa, Repsol, Mahou San Miguel, Banco Sabadell o Alsa entre otros, han abordado cuestiones clave como la gobernanza del dato, la IA generativa y agéntica, la evolución del marco regulatorio europeo o la alfabetización en IA.