La final de la Super Bowl se juega en el Levi’s Stadium, construido por Turner (ACS)

Este fin de semana el mundo entero va a estar mirando a San Francisco y sin saberlo, también al grupo ACS. ¿Por qué? Porque la gran final de la Super Bowl se va a jugar en el Levi’s Stadium, que ha sido construido por Turner, la filial de ACS en Estados Unidos.

Se trata de un escenario a la altura del mayor evento deportivo del planeta que enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks y que volverá a reunir a millones de espectadores en todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grupo ACS (@acs_grupo)

El Levi’s Stadium es mucho más que un estadio: con más de 68.500 asientos, tecnología de vanguardia y altos estándares de sostenibilidad, representa el modelo de las infraestructuras deportivas del siglo XXI y será además una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2026.