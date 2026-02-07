Fútbol americano

La final de la Super Bowl se juega en el Levi’s Stadium, construido por Turner (ACS)

Turner (ACS) inicia la construcción del Laboratorio de Salud Pública de Nueva York

ACS, Super Bowl
Levi's Stadium, construido por Turner (ACS).
Eduardo Segovia
  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

Este fin de semana el mundo entero va a estar mirando a San Francisco y sin saberlo, también al grupo ACS. ¿Por qué? Porque la gran final de la Super Bowl se va a jugar en el Levi’s Stadium, que ha sido construido por Turner, la filial de ACS en Estados Unidos.

Se trata de un escenario a la altura del mayor evento deportivo del planeta que enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks y que volverá a reunir a millones de espectadores en todo el mundo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Grupo ACS (@acs_grupo)

El Levi’s Stadium es mucho más que un estadio: con más de 68.500 asientos, tecnología de vanguardia y altos estándares de sostenibilidad, representa el modelo de las infraestructuras deportivas del siglo XXI y será además una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2026.

Lo último en Economía

Últimas noticias