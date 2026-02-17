Damm celebra su 150.º aniversario reforzando su compromiso con la innovación  y la hostelería en HIP 2026

Damm participa un año más en HIP – Horeca Professional Expo, el principal evento de innovación para el sector de la hostelería, que se está celebrando en IFEMA Madrid entre el 16 al 18 de febrero. En esta nueva edición, la compañía pone el foco en la innovación, la transformación digital y el uso de los datos y la inteligencia artificial como palancas clave para seguir ofreciendo un servicio cada vez más personalizado a los clientes del canal Horeca.

La participación de Damm en HIP 2026 coincide con la celebración de su 150.º aniversario, un hito que marca una edición especialmente significativa para la compañía. El estand de Damm en HIP 2026 se ha concebido como un espacio vinculado a la conmemoración de esta efeméride y orientado a reforzar la relación con clientes y profesionales del sector. Un entorno pensado para compartir experiencias, generar conversación y crear un punto de encuentro con bares y restaurantes.

En este espacio, los profesionales del sector tendrán la oportunidad de conocer de primera mano algunas de las innovaciones impulsadas por Damm en los últimos años, así como probar una selección de su amplio porfolio de productos. La propuesta incluye referencias como Nestea y distintas especialidades de cerveza de la compañía, como Bohemia Damm Reserva 150, la cerveza que la compañía ha lanzado para conmemorar su 150 aniversario, un hito que se celebrará con distintas activaciones a lo largo del año.

Además, la compañía patrocina Kitchen Lab by Estrella Damm, un espacio experiencial dentro de la feria diseñado para mostrar en directo las últimas soluciones en equipamiento, tecnología, procesos y foodservice para cocinas profesionales. En este entorno, se realizan demostraciones prácticas destinadas a abordar algunos de los retos actuales del sector como optimizar la operativa, mejorar la eficiencia energética y elevar la productividad en establecimientos hosteleros, entre otros.

Datos e inteligencia artificial al servicio de la hostelería

El sector Horeca está experimentando una transformación estructural significativa, impulsada por la digitalización, el cambio en los hábitos de consumo y una demanda creciente de eficiencia operativa. En este contexto, Damm ha consolidado en los últimos años su estrategia basada en el uso de datos y de inteligencia artificial (IA) con el fin de optimizar tanto la eficiencia como la toma de decisiones. Para ello, la compañía ha desarrollado IAmm, un hub especializado en data e IA, cuyo propósito es consolidarse como centro de excelencia y referencia en talento para estas tecnologías.

A través de este hub, Damm implementa diversos proyectos orientados a apoyar a los bares y restaurantes, facilitando un acompañamiento continuo y proporcionando un servicio cada vez más personalizado, ajustado a las características particulares de cada establecimiento.

A partir del análisis de datos, Damm ha desarrollado soluciones orientadas a facilitar la gestión diaria de bares y restaurantes, desde la planificación comercial hasta el diseño de promociones más ajustadas al perfil y al momento de cada establecimiento. Este trabajo se complementa con la evolución de los canales de comunicación directa, como la app Bar Manager o WhatsApp, que permiten compartir información relevante de forma más inmediata, mejora la coordinación operativa y refuerza su papel como socio de la hostelería en un entorno cada vez más dinámico.

Con su participación en HIP – Horeca Professional Expo 2026, Damm refuerza su compromiso con la hostelería en un año clave para la compañía, mostrando cómo la combinación de tradición, innovación y conocimiento del mercado sigue siendo un elemento central para acompañar al sector en su evolución y afrontar los retos de futuro.