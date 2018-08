Amazon quiere comprar DIA: la negociación con Bezos está detrás de la crisis en el consejo

Jeff Bezos se interesa por DIA Amazon tendrá que competir con Fridman Las negociaciones de venta detrás de las salidas de consejeros

Los sucesivos cambios de calado que se vienen sucediendo en el consejo de DIA desde que comenzara el año no son casuales. Juan María Nin y Ana María Llopis, históricos consejeros del grupo, ya han salido y anunciado su salida, respectivamente. El motivo: DIA se está preparando para su venta. Los potenciales compradores: dos, uno que ya conocemos (lo avanzó OKDIARIO), que es el magnate Fridman, y otro relativamente nuevo, Amazon, con quien ciertos directivos de la compañía llevan meses ‘hablando’.

Y son precisamente esas negociaciones (tanto con Amazon como con Fridman) las que han propiciado la salida de los dos históricos consejeros, según fuentes conocedoras. Primero se anunció la salida de la presidenta Ana María Llopis, que preside DIA desde mediados de 2011. Anunció que abandonaría la empresa en una etapa “mucho más exigente para la compañía”, sin embargo, lo cierto fue que las negociaciones de venta hartaron a Llopis, que quería seguir como una empresa independiente, hasta el punto de llevarla a anunciar su dimisión.

Un par de meses más tarde fue el otro histórico de la compañía, Juan María Nin, quien decía adiós a DIA. El ex CEO de Caixa Bank presentó su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración y como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. El motivo, igual que Llopis, no fue otro que la intención de la empresa de ser comprada.

Además, entre tanto, Friedman comenzó a sentar en el consejo a personas de su confianza, aprobando el nombramiento del ex consejero delegado de Lidl, Karl-Heinz Holland, y del ex presidente no ejecutivo y consejero delegado de la cadena rusa X5 Retail, Stepphan Ducharme. Con la clara intención de ir ganando poder… hasta quedarse con la totalidad de la firma de distribución española.

Negociaciones con DIA

Aunque siempre han estado ‘maquilladas’, las negociaciones entre Amazon y DIA llevan en pie desde hace casi dos años. Más o menos desde que se comenzó a gestar la alianza existente entre ambas compañías a través de la cual los clientes de Amazon pueden comprar en supermercados DIA a través de su smartphone. Por desgracia, se desconoce prácticamente el resultado de esta estrategia, aunque desde la compañía española sí reconocen que gestionan “cientos de pedidos cada jornada”.

El principal escollo al que se ha enfrentado siempre Jeff Bezos a la hora de entablar negociaciones con DIA era la negativa de algunos de los consejeros (como Nin o Llopis) de vender la compañía. Sin embargo, su salida ha dejado el terreno allanado para que las negociaciones, a partir de ahora, ‘rueden’ sin problemas.

Pero hay otro obstáculo en la negociación entre Amazon y DIA: Mikhail Fridman. El magnate ruso, que ya acumulaba un 25% del capital de la cadena, tiene como objetivo hacerse con el control de la empresa, echar a la cúpula, y tomar el poder en la compañía española.

El dueño de la también cadena de supermercados X5 ha aprovechado los mínimos en los que cotizan los títulos de DIA para hacerse fuerte en su accionariado. En las últimas sesiones, el inversor ha comprado acciones por un valor que supera ya los 100 millones de euros.

Y es que Fridman tiene un plan: echar a la cúpula a base de una compra masiva de acciones cocinada a fuego lento. A Ricardo Currás, así las cosas, sólo le queda una opción para frenar la embestida del inversor ruso, y pasa por comprar acciones al mismo ritmo que éste. Algo que, a día de hoy, “resulta imposible”, según fuentes conocedoras de la operación.