Disponible el simulador de la Renta 2025: así puedes saber si la declaración te sale a devolver

La campaña de la declaración de la renta comenzará el miércoles 20 de abril, y hasta el próximo 30 de junio, millones de contribuyentes españoles tendrán la obligación de presentar el ejercicio del IRPF correspondiente a 2024. De cara a la renta 2025, Hacienda introduce novedades que tienen que ver con las facilidades de pago, límites exentos para hacer la declaración y las personas que están obligadas a ajustar cuentas con la Administración. La Agencia Tributaria también ha habilitado un canal para hacer el simulador de la declaración de la renta.

El próximo miércoles 2 de abril, la Agencia Tributaria iniciará la campaña de la declaración de la renta en la que los españoles podrán presentar a través de internet los ingresos correspondientes a 2024. Como suele ser habitual, primero habrá que generar un borrador y después se tendrá que confirmar la declaración. Las personas que hayan contribuido de más con el IRPF tendrán un resultado negativo y Hacienda tendrá que devolver el dinero en un plazo máximo de seis meses desde el último día de plazo para presentar la declaración.

Lo normal es que las personas a las que la declaración de la renta les sale «a devolver» reciban el ingreso correspondiente en un plazo de dos meses después de la presentación de la declaración. Los que tengan resultado positivo y les salga «a pagar», tendrán que hacer un ingreso a Hacienda que en esta campaña se podrá hacer a través de tarjeta de crédito o con la aplicación Bizum. El primer pago tendrá que ser de un 60% cuando confirme el borrador y el 40% restante tendrá que ser abonado antes del 5 de noviembre.

Además de la presentación de la declaración vía internet, los ciudadanos que lo deseen también podrán presentar la declaración por teléfono a partir del 6 de mayo. Para ello, tendrán que hacer una reserva previa entre el 29 de abril y el 27 de junio. En el último mes de la campaña, entre el 2 y el 30 de junio, las personas que quieran podrán presentar el ejercicio del IRPF de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Para ello se requerirá una cita previa desde el 29 de mayo al 27 de junio.

El simulador de la declaración de la renta

Los contribuyentes españoles ya pueden saber si la declaración de la renta les saldrá a pagar o devolver con el simulador que ha habilitado la Agencia Tributaria. Renta Web Open es una versión de Renta WEB que «funciona como un simulador. No requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales; a partir de los datos que vayas introduciendo, podrás simular tu declaración de IRPF». Ante nada tiene que quedar claro que la realización de este borrador no implica la declaración de la renta.

Por lo que respecta a su funcionamiento, este es bien sencillo. Renta Web Open desde la primera ventana te ofrecerá la posibilidad de hacer una nueva declaración o cargar la declaración de la renta anterior y a continuación tendrás que incluir todos los datos personales y económicos para simular el resultado. Una vez introducidos estos datos, se accederá al resumen de la declaración.

Dentro de esta interfaz podrás acceder a los datos de la declaración en «Apartados declaración» o pulsar en los enlaces numéricos de cada concepto. En «Mostrar opciones» también podrás navegar entre las páginas de la declaración. En «Buscar casilla» también podrás ir directamente a una información concreta y en «Validar» se detectarán todos los posibles errores y fallos en la declaración. Para conocer el resultado de este borrador de la declaración de la renta, que no es oficial para efectos prácticos, tendrás que ir a la última página en el apartado «Documento de ingreso o devolución».

Este simulador de la declaración de la renta también permite la opción de generar el documento en PDF con la opción de «Vista previa». Aquí podrás saber si la próxima declaración de la renta te saldrá con resultado negativo, lo que significa que has contribuido más de la cuenta y Hacienda tiene que pagar; o con resultado positivo, que significa que tendrás que pagar a la Agencia Tributaria por haber tenido una retención de una cantidad menor de la necesaria.