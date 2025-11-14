El dinero que se lleva Aitana por ganar el Grammy Latino 2025

Bad Bunny ha sido el gran vencedor de los Grammy Latinos 2025. El cantante de Puerto Rico se llevó cinco galardones en la gala celebrada esta madrugada en el MGM de Las Vegas. Una de las grandes protagonistas también fue Aitana, que además de deslumbrar con sus actuaciones, ganó su primer Grammy Latino por el diseño de su último disco, Cuarto Azul. Alejandro Sanz también se llevó dos galardones por la mejor grabación y el Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el dinero que se lleva el ganador del Grammy Latino 2025.

La pasada madrugada se ha celebrado la 26.ª entrega anual de los Grammy Latino en el majestuoso MGM de Las Vegas, lugar que ha vuelto a ser la sede de estos premios musicales que el año pasado se celebraron en Sevilla. Estos galardones han reconocido lo mejor de la música latina en lo que respecta a las grabaciones lanzadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. Así que Rosalía con su disco LUX no ha entrado en competición.

Bad Bunny ha sido el gran protagonista de los Grammy Latinos 2025. El artista de Puerto Rico se llevó cinco premios por Mejor álbum del año; Mejor canción urbana; Mejor álbum de música urbana; Mejor interpretación de reguetón; y Mejor interpretación urbana. En la gala también reinó Aitana, que se llevó su primer Grammy Latino al mejor diseño de empaque en su último álbum, Cuarto Azul. «Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón, y a todos y cada uno de vosotros», dijo la cantante en su discurso de agradecimiento tras recoger el gramófono dorado.

Alejandro Sanz también se llevó dos gramófonos, al Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué? y a la mejor grabación por Palmeras en el Jardín. Raphael también recibió un cálido homenaje del público asistente al MGM de Las Vegas y Las Migas se han llevado el mismo premio en la categoría de música flamenca.

El dinero que se lleva el ganador del Grammy Latino 2025

El tema del dinero que se entrega al ganador de un Grammy Latino siempre es recurrente… porque no hay un premio en metálico. La organización considera que ganar un gramófono dorado ya de por sí tiene un suficiente prestigio como para entregar un premio económico. Aun así, el ganador de este Grammy Latino, como les ha sucedido a sus predecesores en los últimos años, tendrán lo que se denomina Grammy Bounce.

Y, ¿qué es el Grammy Bounce? Este es el efecto positivo que le genera a un artista haber ganado un Grammy Latino, ya que se ha demostrado en los últimos años que esto genera un gran impacto a nivel de repercusión y un aumento de las ventas de los discos y el aumento de las visitas de los ganadores. El productor David Banner confesó hace unos meses en la revista Forbes que, tras ganar un Grammy Latino, sus ingresos se duplicaron de 50.000 a 100.000 dólares.

Así que, teniendo en cuenta que el premio por ganar el Grammy Latino es de cero euros, el único ‘premio’ que se llevarán los ganadores es el prestigio del gramófono dorado, que se traducirá en un aumento de las ventas y reproducciones de streaming.