Trabajar como maquinista en Renfe es una opción profesional que atrae a muchas personas en España. No es de extrañar, ya que Renfe es una empresa pública que ofrece estabilidad y buenas condiciones laborales. En una de las últimas convocatorias de empleo público de Renfe, se anunciaron 600 nuevas plazas para maquinistas, generando una gran expectación. Más de 600 aspirantes se inscribieron en la oferta, con la esperanza de pasar las pruebas de acceso que se realizaron en abril.

Uno de los requisitos fundamentales para acceder a esta posición es tener el curso de formación homologado por Renfe, que se imparte en diversas escuelas de formación repartidas por todo el país. Esta formación, además de preparar técnicamente a los futuros maquinistas, es esencial para quienes deseen formar parte de este colectivo profesional. Sin embargo, la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto gana realmente un maquinista de Renfe al mes?. La respuesta no es tan sencilla ya que debemos tener en cuenta no sólo el sueldo base de este colectivo sino que además deberemos tener en cuenta que no cobrará lo mismo un maquinista «novato» que uno que ya lleve años y además, hemos de tener en cuenta también la posibilidad de cobrar complementos.

El dinero que gana al mes un maquinista de Renfe en España

El salario de un maquinista en Renfe varía según el nivel de experiencia, las responsabilidades asumidas y la antigüedad en la empresa. Renfe sigue un convenio colectivo que establece las tablas salariales, las cuales incluyen incrementos salariales regulares. En general, los sueldos de los maquinistas están divididos en un salario base, complementos específicos y otros pagos adicionales. A continuación, detallamos los diferentes niveles salariales según la jerarquía en Renfe:

Maquinista de entrada : al comenzar en la empresa, un maquinista recibe un salario fijo anual de aproximadamente 21.000 euros . A esto se le suman varios complementos, como el complemento de conducción anual que asciende a unos 1.230 euros y un complemento mensual por seguridad, formación o gestión, que ronda los 185 euros. Además, tienen asignado un gasto de viaje diario de unos 15,39 euros por cada jornada laboral.

Maquinista con más experiencia (I convenio colectivo) : tras adquirir cierta antigüedad y experiencia, el sueldo anual asciende a unos 27.500 euros. El complemento de conducción sube a unos 2.460 euros anuales y el complemento mensual por seguridad y formación aumenta a unos 307 euros. Este grupo de maquinistas también percibe gastos de viaje diarios de 15,39 euros.

Maquinista principal : en este nivel, el salario base anual se incrementa a 32.000 euros . El complemento de conducción anual alcanza los 6.150 euros, y el complemento mensual por seguridad, formación o gestión se mantiene en los 307 euros. Al igual que en los niveles anteriores, también tienen derecho a gastos de viaje diarios de 15,39 euros.

Maquinista jefe del tren : Los maquinistas que asumen la responsabilidad de ser jefe del tren perciben un salario fijo de unos 39.500 euros anuales. El complemento de conducción anual es considerablemente mayor, llegando a los 8.600 euros, mientras que el complemento mensual sigue siendo de 307 euros. También se les otorgan gastos de viaje de 15,39 euros diarios.

Mando intermedio de conducción (nivel B) : en esta categoría, el salario fijo anual asciende a unos 48.000 euros , con un complemento de conducción de 6.150 euros anuales y el habitual complemento mensual de 307 euros. Los gastos de viaje diarios permanecen en 15,39 euros.

Mando intermedio de conducción (nivel A): los mandos de mayor nivel en Renfe perciben el mismo salario base anual que los de nivel B, es decir, unos 48.000 euros. Sin embargo, su complemento de conducción anual es más elevado, alcanzando los 8.600 euros. Los gastos de viaje diarios y el complemento mensual se mantienen iguales, con 15,39 euros y 307 euros, respectivamente.

Otros factores que influyen en el salario

El salario total de un maquinista de Renfe no sólo depende del sueldo base y los complementos que hemos mencionado. También hay otros elementos que pueden influir en la retribución mensual:

Antigüedad :como ocurre en muchas otras empresas, los empleados de Renfe reciben incrementos salariales a medida que acumulan años de servicio. Esto implica que un maquinista con muchos años de experiencia tendrá un salario más elevado que uno recién incorporado.

Primas por bloques de minutos trabajados: además de los complementos fijos, los maquinistas pueden recibir primas variables en función de los minutos de conducción efectivamente realizados. Este incentivo es un aspecto importante a considerar, ya que puede hacer una diferencia significativa en el salario mensual.

Horas extras: en determinadas circunstancias, los maquinistas pueden ser llamados a realizar horas extras, lo que conlleva una remuneración adicional. Este tipo de pagos también depende del convenio colectivo y las regulaciones laborales aplicables.

Perspectivas de empleo y beneficios de trabajar en Renfe

Ser maquinista en Renfe no sólo garantiza un buen salario, sino también una estabilidad laboral considerable. Renfe es una empresa pública, lo que significa que ofrece beneficios adicionales, como el acceso a seguros de salud, planes de pensiones y otros incentivos que mejoran las condiciones de trabajo. Además, los maquinistas disfrutan de un alto nivel de seguridad en su empleo y oportunidades para avanzar en su carrera.

En resumen, el salario de un maquinista de Renfe depende de varios factores, como la experiencia, el puesto ocupado y los complementos recibidos. Desde maquinistas de entrada con sueldos que rondan los 21.000 euros anuales hasta los mandos intermedios que pueden superar los 48.000 euros, la remuneración en Renfe refleja la responsabilidad y las horas de trabajo de estos profesionales. Sin duda, es una opción laboral atractiva para quienes buscan estabilidad y crecimiento en el sector ferroviario.