El dinero máximo que debes cobrar al mes para poder pedir el Bono de Alquiler Joven

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la transferencia de 200 millones de euros a las comunidades autónomas para implementar el Bono de Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros mensuales dirigida a jóvenes menores de 35 años, con el fin de aliviar el coste del alquiler. Esta medida, discutida recientemente entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y los consejeros autonómicos, es una continuación de una iniciativa lanzada en 2022. Se estima que aproximadamente 66.000 jóvenes se beneficiarán de esta ayuda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó la urgencia de actuar con firmeza ante la creciente desigualdad en el acceso a la vivienda en España, tras una reciente manifestación en favor de este derecho.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado críticas, especialmente de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien argumentó que no se resolverá el problema simplemente otorgando ayudas económicas. El fondo de 200 millones será repartido de manera proporcional entre las comunidades autónomas, permitiendo a cada beneficiario recibir 250 euros mensuales durante dos años, lo que suma un total de 6.000 euros. Aunque la competencia para implementar esta medida recae en el Estado, la ministra Rodríguez ha solicitado el apoyo de las autonomías para agilizar la aprobación y entrega de las ayudas. No obstante, aún no se ha establecido una fecha concreta para su puesta en marcha, aunque se prevé que esté disponible para el año 2025.

Bono de Alquiler Joven

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han confirmado esta medida, cuyo objetivo es que las comunidades autónomas se encarguen de gestionar estos fondos. Rodríguez ha instado a las autonomías a actuar con mayor rapidez y eficacia en la distribución de esta ayuda, que beneficiará a jóvenes con 250 euros al mes durante dos años, y se espera que entre en vigor en noviembre.

La dotación de esta convocatoria es la misma que en las de 2022 y 2023, debido a la ausencia de nuevos Presupuestos. Por lo tanto, el método de reparto entre las autonomías se mantiene constante. Sin embargo, esta medida ha generado críticas desde Sumar, que argumenta que podría agravar la situación de la vivienda al ofrecer ayudas a los propietarios.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha señalado que no es suficiente con otorgar dinero en forma de ayudas. Desde el PSOE se ha defendido que esta ayuda está incluida en el acuerdo de coalición, un punto también respaldado por otros aliados, como Podemos, que piden la regulación de los precios de alquiler.

Requisitos

Para poder acceder al Bono de Alquiler Joven, se deben cumplir ciertos requisitos: ser una persona joven, con edades entre 18 y 35 años, estar empleado y que el salario anual sea inferior a 24.318 euros (equivalente a 2.026 euros al mes en 12 pagas o 1.737 euros en 14 pagas).

Además, el alquiler mensual del inmueble debe ser, como máximo, de 600 euros para un apartamento completo y de 300 euros para una habitación. En algunos casos, esta cantidad puede aumentar a 900 euros o 450 euros, respectivamente, si la Comisión de Seguimiento determina que la situación lo justifica.

Cabe señalar que el acceso a esta ayuda está restringido para aquellos que son propietarios o usufructuarios de una vivienda en España, a menos que puedan demostrar que no tienen acceso a dicha propiedad debido a circunstancias como un divorcio o una separación.

Cuantía y plazos

Los beneficiarios del Bono de Alquiler Joven recibirán una cuantía mensual de 250 euros, lo que equivale a un total anual de 3.000 euros. Esta ayuda se otorgará durante un periodo de dos años, sumando un total de 6.000 euros en esos 24 meses. Cabe señalar que los límites en el precio del alquiler se deben mantener durante la duración de la ayuda.

La gestión estará a cargo de las comunidades autónomas, que deberán facilitar el proceso de solicitud. En los próximos días, cada Gobierno regional anunciará los plazos específicos para presentar las solicitudes. Además, se deberá notificar cualquier cambio de residencia a otra autonomía dentro de un plazo de 15 días, así como volver a solicitar la ayuda en la nueva comunidad de residencia.

Solicitud

Para solicitar el Bono de Alquiler Joven, es fundamental conocer cómo llevar a cabo el proceso correctamente. En primer lugar, las solicitudes se gestionarán a través de las plataformas digitales de cada comunidad autónoma. Cada región contará con su propio portal donde los interesados podrán acceder y presentar su solicitud.

Además, es importante reunir la documentación necesaria antes de iniciar el trámite. Esto incluye el DNI o NIE, el contrato de arrendamiento, recibos de las últimas mensualidades, un certificado de empadronamiento y prueba de los ingresos, como la declaración de la renta o nóminas. Por último, cabe señalar que el plazo para presentar la solicitud puede variará según la comunidad autónoma. A lo largo del año, se irán abriendo periodos de solicitud dependiendo de la disponibilidad de los fondos, lo que permitirá a los jóvenes beneficiarse de esta ayuda en diferentes momentos.