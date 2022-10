El dineral que te puedes ahorrar en calefacción si haces este cambio en tu casa

El frío parece resistirse, pero el invierno está a escasas semanas de llegar, por lo que es el momento ideal para poner a punto la calefacción. Los efectos de la crisis energética y las subidas de precio en la electricidad y el gas ya se han notado durante los meses más cálidos. Muchos temen la llegada del frío y con ello, un aumento aún más significativo en sus facturas energéticas, una realidad que preocupa a millones de familias en España y los hace buscar nuevos métodos para ahorrar en calefacción.

Ahorrar en calefacción, una prioridad en los hogares españoles

Frente a esta preocupación, no son pocos los hogares que se plantean si no hay formas más eficientes o económicas de mantener su hogar a una buena temperatura sin depender tanto de la energía. Las estufas de toda la vida son un ejemplo de ello, pero estas pueden resultar poco prácticas y si no se escoge bien, se puede conseguir el efecto contrario y acabar gastando más en el intento.

Una de las opciones favoritas son las estufas de pellets, estas son cada vez más comunes en las casas por la practicidad que aportan. Su consumo energético y de combustible es más moderado que otros modelos de estufa y se consigue un buen resultado manteniendo la temperatura en el hogar.

Estufa de pellets y su consumo

Si nos fijamos en el consumo eléctrico de una estufa de pellets vemos que está entre los 100 W y los 500 W, siendo el máximo de gasto cuando se encuentre el quemador que incorpora y regulando su consumo después. Si nos fijamos en la potencia, esta estaría entre los 6 y los 8 W para un piso de entre 60 y 80 metros cuadrados.

Teniendo en cuenta este consumo y sabiendo que el precio de 1000 W/h tiene un precio aproximado de unos 0,15 euros, se podría decir que el consumo de una estufa de pellets sería de 0,015 euros por hora. Aún con ello, el consumo no queda aquí, hay que sumarle el gasto de combustible.

Si analizamos el gasto de combustible de una estufa de pellets, vemos que normalmente el precio por kilo es de 0,26 euros y los sacos suelen ser de 15 kilos. Si se mantiene encendida, una estufa para un piso de las medidas comentadas podría consumir un kilo de pellets en una hora. Si esta se mantiene encendida durante unas 8 horas, el consumo sería de unos 2 euros diarios, siendo un gasto más ajustado que el de otros métodos para calentar los hogares.

El total por día de consumo sería mucho más ajustado que con otros métodos. Se estima que podría suponer un ahorro de un 40% y un 50% respecto a otros métodos como las calderas que funcionan con Gas Ciudad o combustibles derivados del petróleo.

Es esencial analizar las particularidades de cada hogar y buscar un sistema que se ajuste al espacio y al bolsillo, para intentar ahorrar en la factura de la luz y el gas durante los meses de frío.

Si ya se cuenta con otros sistemas como la calefacción con radiadores, es importante optimizar al máximo su uso para sacar provecho al calor que emiten, mantenerlos limpios y retirar posibles muebles o tejidos de encima pueden ser maneras sencillas pero eficaces de ahorrar en tu uso de la calefacción en invierno.