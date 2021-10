Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés entre 2014 y 2018, ha acudido a los avales del ICO para impulsar sus negocios y ha conseguido enjuagar en 2020 las pérdidas registradas un año antes en su consultora Dnext Retail. Mientras, prepara la apertura de su primer marketplace en Madrid, un centro de ocio bajo la marca Wow cuya apertura está anunciada para este último trimestre del año. Gimeno ya vendió en abril su 5% de participación en El Corte Inglés y ha cobrado una parte de los 145 millones de euros del gigante de la distribución, lo que le ha servido para olvidarse de sus deudas con Hacienda.

Cerrada esa etapa, Gimeno afronta su nueva etapa profesional con varios proyectos. Su consultora Dnext ha solicitado el aval del ICO para formalizar un crédito de un millón de euros e impulsar sus negocios. Gimeno ha logrado además enjuagar las pérdidas registradas en 2019 por esta empresa, su primer proyecto tras salir de El Corte Inglés, que rozaron los 600.000 euros. Esos fondos fueron destinados por el directivo a invertir en otros negocios. En 2018, registró unas pérdidas de casi 300.000 euros.

La consultora Dnext, que nació como una consultora para particulares y empresas en ámbitos relacionados con el retail y la distribución, ha cerrado el año 2020 con unas pérdidas de apenas 53.000 euros y ha elevado sus activos a 2,3 millones de euros. Los fondos propios de la empresa se mantienen en 1,2 millones de euros, mientras los ingresos de la firma se han reducido a poco más de 33.000 euros, frente a los 65.000 euros de 2019. La deuda se ha elevado a 1,4 millones por el crédito solicitado con el aval del ICO.

Wow a finales de año

Gimeno mantiene abierta esta consultora aunque no es su principal actividad. Con los fondos del ICO el ex presidente de El Corte Inglés dará un impulso a sus otros negocios. Está previsto que antes de que acabe este año se ponga en marcha su primer marketplace bajo la marca WOW, operación en la que se ha embarcado junto a Hugo Cortada y Rafael Medina, fundador de Scalpers y ex directivo en Massimo Dutti (Inditex). Este primer establecimiento estará situado en la Gran Vía de Madrid, en un edificio de 5.000 metros cuadrados que podría incluir también un restaurante. Tendrá seis plantas y habrá tiendas de moda, electrónica, y hogar, entre otros.

La idea original de Gimeno es expandir este negocio por otras capitales de España e incluso salir del país. Se trata de un negocio de retail diferente, moderno, en el que el cliente estará en contacto con las empresas a través de realidad virtual o pantallas interactivas. Una forma nueva de vender ropa y otros productos.

Además, a finales de 2020 lanzó Kapita, una nueva sociedad de inversiones desde donde dirigirá sus inversiones en el sector del retail, una vez finalizados los dos años de incompatibilidad fijados en su indemnización de El Corte Inglés. Recibió 8,5 millones de euros. En abril fichó a Darío Villena como director de inversiones.