Los funcionarios españoles se encuentran en pie de guerra contra el Gobierno de Sánchez por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, más conocida como Muface por sus siglas. En concreto, la entidad pública encargada de gestionar el régimen especial de seguridad social de los funcionarios civiles del Estado está teniendo problemas a la hora de encontrar empresas que presten el servicio sanitario, algo que preocupa a estos trabajadores.

De hecho, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya ha amenazado con grandes movilizaciones por toda España si el Ejecutivo no encuentra una solución a esta situación.

Es más, el sindicato no sólo exige que Sánchez arregle el problema de la falta de aseguradoras, sino que quieren que se recuperen muchos servicios que, según mantienen, se han ido perdiendo a lo largo de las últimas concesiones públicas.

¿Qué está pasando en Muface?

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, se reunió hace algo más de una semana con las aseguradoras que actualmente prestan el servicio sanitario del concierto de Muface, es decir, con Adeslas, DKV y Asisa.

El objetivo de este encuentro fue tratar discutir las condiciones del nuevo concierto sanitario. Durante la reunión, el Ministerio propuso que el incremento de la prima para estas aseguradoras sea del 14%, repartido en algo más del 12% en el primer año y alrededor del 1% en el segundo.

Sin embargo, las tres entidades que actualmente ofrecen el servicio expresaron que no participarían en la licitación bajo esas condiciones dado que consideran que perderían dinero. Ante esta situación, el Ministerio señaló que volverían a reunirse para reevaluar el escenario y tomar una decisión sobre los próximos pasos a seguir.

Por tanto, los funcionarios están a la espera de que el Gobierno de Sánchez consiga llegar a un acuerdo con las aseguradoras. Mientras tanto, los trabajadores públicos exigen al Ejecutivo que aumente la inversión y ofrezca una remuneración suficiente como para aumentar los servicios que existen actualmente.

¿Qué es la Mutualidad de Funcionarios?

La entidad pública española encargada de gestionar el régimen especial de seguridad social de los funcionarios civiles del Estado fue creada en 1975 con el objetivo de garantizar la cobertura sanitaria y otras prestaciones sociales a los empleados públicos.

Muface se diferencia del sistema de seguridad social general que cubre al resto de los trabajadores. La entidad ofrece un abanico de servicios que incluyen asistencia médica, prestaciones sociales y apoyo económico en diversas circunstancias.

Uno de los aspectos más destacados de Muface es la posibilidad que ofrece a sus afiliados para elegir cómo recibir asistencia sanitaria. Los funcionarios pueden optar por ser atendidos a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) o bien por entidades privadas que tienen convenios con Muface, como aseguradoras privadas. Es en este caso, en el de las entidades privadas, donde está surgiendo el problema actual.

La flexibilidad de Muface permite a los funcionarios acceder a una red más amplia de prestadores de servicios médicos, lo que es uno de los atractivos del sistema. Esta opción de elegir entre lo público y lo privado es una característica distintiva del régimen especial que gestiona la mutualidad, pero actualmente puede estar en riesgo.

Además de la cobertura sanitaria, la mutualidad ofrece diversas prestaciones sociales y económicas a sus mutualistas. Estas incluyen ayudas en casos de incapacidad temporal, subsidios familiares, asistencia por maternidad o paternidad, así como compensaciones económicas en situaciones de jubilación o fallecimiento.

Por tanto, el papel de Muface va más allá de la simple cobertura médica, pues ofrece un soporte integral que abarca varios aspectos importantes en la vida de los funcionarios del Estado.

¿Los funcionarios pueden perder Muface?

En principio, los funcionarios no corren riesgo de quedarse sin médico. En última instancia, Muface les da la opción de recurrir al servicio público. No obstante, si el Gobierno no llega a un acuerdo con las tres aseguradoras que operan en la actualidad, otras entidades privadas podrían apuntarse a través de un concurso público.

En el caso más extremo, los trabajadores públicos podrían llegar a quedarse sin acceso a la sanidad privada, algo que perjudicaría al sistema público, pues empeoraría el estado de las listas de espera. Con todo, los funcionarios llevan tiempo sufriendo recortes en sus servicios médicos, por lo que esto sólo sería la puntilla a un proceso de hace años.