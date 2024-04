Despídete de los tuppers: el nuevo producto del Lidl para llevar la comida al trabajo que sorprende a más de uno

Si estás harto o harta de llevar incómodos tuppers para poder comer en la oficina, el trabajo o la universidad y deseas algo que sea mucho más funcional y que de paso, tenga un diseño mucho más estiloso, entonces no puedes dejar escapar una novedad que está arrasando actualmente en uno de los supermercados más populares de nuestro país. Toma nota porque te presentamos a continuación, el nuevo producto del Lidl para llevar la comida al trabajo que sorprende a más de uno y que te permitirá despedirte para siempre de los tuppers.

Seguro que en casa tienes tuppers o recipientes para guardar y llevar la comida, pero ninguno como la bolsa isotérmica que como decimos, está arrasando en Lidl gracias a su diseño pero también porque su precio está rebajado y puede ser tuya ahora por menos de 10 euros, por lo que ha desatado la locura entre los clientes de Lidl.

El nuevo producto del Lidl para llevar la comida al trabajo

En un mundo donde la eficiencia y la practicidad dominan nuestro día a día, llevar la comida al trabajo se ha convertido en una rutina esencial para muchos. La capacidad de transportar alimentos de manera segura y mantener su frescura no solo es una conveniencia sino también una necesidad. Lidl, conocido por su innovación y por ofrecer productos de alta calidad a precios accesibles, sorprende una vez más con una solución original que promete revolucionar la forma en que transportamos nuestros alimentos. Se trata de una bolsa isotérmica con fiambreras integradas que no solo preserva el estado de los alimentos gracias a su diseño aislante, sino que también garantiza que no se pierda nada en el traslado.

Este producto no es un simple contenedor, sino una solución integral para aquellos que se preocupan por su alimentación y buscan comodidad en su rutina diaria. La propuesta de Lidl llega en un momento oportuno, donde la organización y la optimización del tiempo son clave en la vida de muchos. Con una bolsa isotérmica espaciosa y fiambreras a juego, este nuevo producto no solo mantiene los alimentos en perfecto estado durante horas, sino que también ofrece un sistema de cierre hermético que evita cualquier fuga o contaminación cruzada. A un precio reducido de 12,99 a 9,99 euros, esta bolsa representa no solo una opción económica sino también un producto de calidad superior.

El nuevo sistema de transporte de alimentos de Lidl

La nueva bolsa isotérmica de Lidl viene como mencionamos, con cuatro fiambreras que se ajustan perfectamente dentro de su compartimento principal, el cual está diseñado para ser excepcionalmente espacioso y completamente aislante. Este diseño asegura que los alimentos se mantengan a la temperatura deseada por más tiempo, ya sea caliente o fría, haciendo de esta bolsa una opción ideal para quienes tienen largas jornadas laborales o para aquellos que disfrutan de excursiones al aire libre. Además, la bolsa cuenta con una gran abertura frontal que incluye un bolsillo de malla integrado, ideal para guardar utensilios o servilletas.

Uso y cuidado

Utilizar la bolsa isotérmica con fiambreras de Lidl es extremadamente sencillo. Las fiambreras son aptas para lavavajillas y microondas (sin la tapa), lo que facilita su limpieza y uso diario. Además, están diseñadas para resistir temperaturas entre -20 y 80 °C, lo que las hace versátiles para todo tipo de alimentos. El material libre de BPA asegura que no se liberarán químicos nocivos en los alimentos, manteniendo la salud del usuario como una prioridad. La bolsa también cuenta con una asa práctica y una correa regulable y desmontable para el hombro, facilitando su transporte.

Beneficios

Los beneficios de este producto son claros: ofrece una solución práctica y eficiente para el transporte de alimentos. La capacidad de mantener la temperatura de los alimentos, junto con un diseño resistente y seguro, garantiza que la comida llegue en perfecto estado. Además, su precio accesible lo convierte en una opción atractiva para todos los presupuestos.

También en Lidl, la ensaladera portátil más original

No solo de fiambreras vive el hombre moderno. Lidl también ofrece la ensaladera portátil Circle made by Guzzini, otra solución ingeniosa para llevar ensaladas al trabajo o a cualquier lugar. Esta ensaladera no es solo un recipiente, sino un set completo que incluye una tapa hermética y un juego de cubiertos que pueden convertirse en pinzas. Su diseño esférico no solo es visualmente atractivo sino también funcional, ya que permite separar guarniciones y aderezos en diferentes compartimentos, manteniendo los ingredientes frescos y crujientes hasta el momento de consumirlos.

Esta ensaladera ha sido rebajada además de 40 a 9,99 euros, ofreciendo una solución estética y práctica para los amantes de las ensaladas. El set de cubiertos incluido añade un toque de conveniencia, haciendo de esta ensaladera una opción perfecta para quienes buscan funcionalidad y estilo en sus accesorios de comida. Con Lidl, llevar la comida al trabajo nunca ha sido tan fácil, saludable y estiloso.