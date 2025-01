La desesperación de un dueño se hace viral en redes: okupan su casa y casi acaba detenido

Se supone que con los últimos cambios en la Ley de vivienda deberían haber resuelto alguno de los problemas de okupación que sufrimos en España. Sin embargo, hay muchos casos donde el propietario continúa indefenso.

Los okupas conocen perfectamente la legislación española y la usan a su favor, con lo que consiguen que en ocasiones la policía parezca estar de su parte. En estas circunstancias, los dueños todavía están totalmente desamparados ante la ley.

Una buena muestra de ello acaban de tenerla en Gerona. Según ha recogido el programa Tot es mou de TV3, el propietario de una vivienda ha tenido que comprobar cómo la versión de los okupas primaba sobre la suya.

Ni la policía puede con los okupas: ¿Quién tiene la razón?

Jordi Riera y su familia habían comprado una casa en Gerona y estaban a la espera de la licencia de obras para reformarla y convertirla en su primera vivienda.

Después de meses de espera para recibir el permiso, Jordi acudió a la vivienda y comprobó de primera mano que su propiedad estaba okupada.

Al llegar al lugar, acompañado por su padre, encontró que tres personas se habían instalado en la casa y le exigieron que se marchara, afirmando que ya no era suya.

Los okupas demostraron estar plenamente informados de la legislación española, ya que cuando Jordi avisó a la policía afirmaron que llevaban más de 48 horas en el domicilio. Es decir, conocían la diferencia entre usurpación y allanamiento.

Entra a su propia casa okupada y la policía casi lo detiene

La clave del proceso la explicó Jordi Riera, el afectado: «Enseñaron que tenían un vídeo cocinando. La casa no tiene ni luz ni gas ni agua. La policía dictaminó que eso era más creíble, que el hecho de que yo estuviera en mi casa».

Es decir, los okupas utilizaron las pruebas de vídeo para demostrar que llevaban más de dos días dentro del domicilio y que, por tanto, no se trataba de un allanamiento de morada.

Cuando ya han pasado 48 horas los policías no tienen la capacidad de expulsar a los okupas de la casa, y necesitan una orden judicial para hacerlo. Esto puede alargar el proceso mucho tiempo.

De hecho, los cuerpos de seguridad tuvieron que avisar a Jordi Riera de que si no se iba de su propiedad podía acabar en el calabozo: «Me avisaron de que me tendrían que imputar un delito de allanamiento de morada y que la consecuencia era que me tuvieran que detener».

El caso de la vivienda okupada en Gerona que se ha viralizado en redes sociales

Tras las declaraciones de Riera en redes sociales y su participación en el programa de TV3, su caso se ha viralizado y muchas personas le han mostrado su apoyo.

Por ello, el alcalde de Gerona, Lluc Salellas tuvo que pronunciarse en declaraciones a la televisión pública catalana: «Cuando hay una llamada, se acude rápidamente. Si se trata de una okupación en caliente, tal como prevé la ley, se expulsa a las personas que han okupado».

Aunque el alcalde reconoció la complejidad del caso, comprendió la actuación policial: «Si es una okupación donde hay indicios de que llevan más tiempo, la ley establece que debe seguir otro procedimiento, que es el procedimiento judicial».