Desalojan al okupa y ni en la televisión dan crédito a lo que ven al recuperar la casa: «No vi esto en mi vida»

Parece que echar a un okupa de tu propiedad es casi imposible en España, sobre todo en casos de inquiokupación, pero por suerte todavía hay historias con final feliz.

El problema es que a veces ni consiguiendo echar al okupa de tu vivienda acaba la tragedia. Esto es exactamente lo que le ha pasado a Manuel, un vecino de La Coruña que logró desalojar a su inquiokupa, pero que se encontró la casa destrozada.

Así lo ha mostrado el programa de Telecinco Vamos a ver, en un reportaje donde hasta al propio periodista le costaba resistir los malos olores provocados por la suciedad de un okupa con síndrome de Diógenes.

Recupera su casa okupada y se encuentra 900 kilos de basura dentro

Manuel alquiló su casa a un hombre de 50 años con trabajo estable y cierto nivel cultural, que en principio no le dio ningún problema. Cuando empezó a no pagar las mensualidades pensó que algo raro sucedía.

Después de tener que soportar más de 12.000 euros de deuda ha conseguido recuperar su vivienda, pero ni en sus peores pesadillas podía imaginar lo que se iba a encontrar dentro.

El inquiokupa había desarrollado síndrome de Diógenes y en los últimos meses llegó a acumular 900 kilos de basura en la casa. Un destrozo de la propiedad casi irrecuperable.

Ni el reportero puede aguantarlo: un okupa con síndrome de Diógenes destroza su casa

No todos los perfiles de inquiokupas son iguales. Algunos actúan desde la maldad y hasta intentan destrozar la casa justo antes de desalojarla. En este caso era una persona enferma, ya que padecía síndrome de Diógenes.

Esta patología le obligaba a acumular objetos y basura de forma compulsiva. Debido a ello acumuló aproximadamente 900 kilogramos de residuos. El propio Manuel lo confirmaba: «Creo que la basura la traía de fuera porque una persona no es capaz de generar tanta basura».

La casa estaba convertida prácticamente en un vertedero. De hecho, el periodista de Telecinco Antón López tuvo que acceder al interior de la vivienda para hacer el reportaje equipado con un traje EPI y mascarilla.

Mientras conectaba con el plató de Vamos a ver, López no se podía creer lo que veían sus ojos: «De verdad que yo no vi esto en mi vida. Me faltan palabras para describir la sensación. Son montañas, yo creo que hay depósitos de basura con menos basura que la que hay aquí».

Por ejemplo, todo el suelo estaba repleto de torres de basura, bolsas, heces, botellas de todo tipo, la estructura había empezado a dañarse, etc. Obviamente, eso había provocado un riesgo para la salud. «Donde se lavan las manos es un vivero de bichos», describía el periodista.

La reacción de un propietario al ver cómo ha quedado su casa víctima de la inquiokupación

Aunque no era la primera vez que entraba a la vivienda desde el desalojo, Manuel todavía se emociona al ver cómo ha quedado: «Ver tu casa, que has comprado, que has pagado, y encontrártela así es muy fuerte. Hemos salido a las escaleras y he tardado 24 horas en recuperarme un poco».

Aun así, Manuel no se rinde y tiene claro que va a volver a dejar la casa en buen estado: «Ahora me toca gastarme el dinero que no tengo para dejarla como estaba. Voy a limpiar y lo voy a recuperar porque es propiedad mía».