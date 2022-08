No gusta a las comunidades, no contenta a los comercios y no cumple su objetivo. El decretazo de Sánchez para ahorrar energía ha tenido un debut nefasto: el primer día que bares, comercios y edificios públicos tenían que subir el aire dos grados y apagar los escaparates, el consumo eléctrico no solo no descendió, sino que se incrementó en la mayoría de las franjas horarias.

Pese a la oposición de muchas comunidades, este miércoles entró en vigor el apagón de Sánchez -uno de los más estrictos de Europa pese a que el compromiso de ahorro de gas que mantiene con Bruselas es del 7%, la mitad que en otros estados miembro- lo que obligó a muchos locales a poner el aire a 27 grados -asfixiante para trabajadores y consumidores- así como a apagar escaparates y edificios públicos a las 22 horas.

Sin embargo, pese a los perjuicios que acarrea el decretazo de Sánchez, lejos de reducir el consumo, la demanda eléctrica ha superado a la registrada este martes, cuando aún no habían entrado en vigor estas medidas. Un claro ejemplo de ello es que este miércoles, a las diez de la mañana -coincidiendo con la apertura de muchos comercios- la demanda de electricidad ascendió a 32.207 Gwh frente a los 31.628 del martes en esa misma franja horaria, según los datos de Red Eléctrica.

A mediodía, coincidiendo con el pico de temperaturas y con la disminución de la actividad en comercios por coincidir con la hora de la comida, la demanda de electricidad tampoco bajó. A las 14:00 horas la demanda aumento un 3%, alcanzando los 36.214 Gwh frente a los 35.153 del día anterior. Pero sin duda, la hora clave fueron las diez de la noche: pese a que el Gobierno alardeaba de que el apagón de los escaparates serviría para reducir el consumo de energía, tras la entrada en vigor de esta medida, la demanda se disparó hasta los 34.162 Gwh, mientras que un día antes no se llegaba a los 33.300 Gwh.

Comercios y consumidores en pie de guerra

El hartazgo de los ciudadanos con el Gobierno de Pedro Sánchez es palpable a pie de calle y el nuevo decretazo energético, que asfixia aún más a los pequeños comerciantes, no ha dejado indiferente a nadie. OKDIARIO ha hablado con varios clientes de bares y tiendas, que expresan su descontento por la nueva medida del Gobierno que obliga a limitar el aire acondicionado a 27 grados -25 en el caso de comercios y hostelería-, apagar los escaparates e instalar un sistema de cierre de puertas. «Francamente lo veo muy mal. Este decreto va a fomentar que no vayan clientes. La luminosidad, además, es un reclamo y hay muchos barrios que si no fuera por esto estarían a oscuras. Que se aprieten los políticos el cinturón, tanto Falcon, tanto helicóptero y tanto Lanzarote…», se quejan en un bar en Madrid.

Otra clienta de una tienda de ropa considera que el que tiene que «dar ejemplo» es Sánchez. El ahorro, dice, viene por la factura desbocada porque «es una burrada lo que estamos pagando de luz». A la puerta de un supermercado coinciden en que «lo primero que tendría que hacer el Gobierno es aplicar este ahorro en otro lado. En La Moncloa por ejemplo». Piden, además, una bajada de impuestos en la luz y en los combustibles para hacer frente a los precios desorbitados.

También a la salida de unos grandes almacenes se oyen quejas. El Gobierno, opina una clienta, no está teniendo en cuenta la opinión del ciudadano al aplicar medidas tan duras y restrictivas. «Debería haber mucha más participación. Sánchez hace las cosas de forma unilateral». «Parece que se ha hecho todo sin planificar. Son medidas cosméticas que no se han acordado con nadie», se queja otro cliente.