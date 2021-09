Con el cambio de estación llega el cambio de decoración y es que no es lo mismo decorar la casa durante el verano que en la temporada del otoño, ¿no es cierto? Cambiamos las tonalidades fuertes por otras más neutras como, por ejemplo, el gris o el beige, el ventilador por una manta y las fundas de los cojines de estilo ibicenco por unas más suaves y con tejidos más gustosos. Aprovecha el cambio de estación para darle a tu hogar un nuevo look otoñal. Y lo mejor de todo es que en El Corte Inglés encontrarás muchas ofertas de decoración al 50%, así que no te lo pierdas si quieres decorar tu casa con menos dinero.

Para hacer pequeños cambios en la decoración del hogar no es necesario sustituir muebles, mesas u otros productos de gran tamaño. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.

Productos de decoración en El Corte Inglés al 50%

Una cesta de mimbre aporta un ambiente cálido y acogedor a cualquier hogar, por lo que es perfecta para la época de otoño. Por norma general, las cestas de mimbre suelen tener un precio alto, pero en El Corte Inglés la podrás encontrar a un precio estupendo, tan solo 19,97 euros, una auténtica ganga.

Las velas son una opción estupenda para aportar un toque cálido a cualquier hogar. Es por eso por lo que ahora, en otoño, las velas vuelven a ser tendencia y muchas tiendas sacan a la venta las suyas propias con olores muy especiales. En El Corte Ingles encontraremos varios tipos de vela para esta nueva temporada, pero esta opción nos ha gustado especialmente. Es muy elegante y una opción estupenda para colocar en nuestro salón, especialmente por su precio y es que esta vela tan solo te costará 7,47 euros.

Si hay un centro de mesa perfecto para el otoño es, sin duda, esta propuesta de El Corte Inglés. Se trata de un centro de mesa original y exclusivo realizado en resina con forma de cacahuete abierto. Esta pieza destaca por su relieve y el juego de texturas, un diseño que dará una gran personalidad a tu salón, sin duda alguna. Su precio es de tan solo 14,97 euros y te servirá durante toda la temporada ya que el otoño es época de frutos secos. ¿Qué te parece este centro de mesa? A nosotros nos encanta.

¿Estás pensando en cambiar los viejos tiradores de tu hogar? Pues ahora, con las rebajas de El Corte Inglés en decoración, es el momento perfecto. Encontrarás modelos muy diferentes pero este de color coral nos ha conquistado ya que son perfectos para el otoño. Los cajones de tu cómoda o de tus mesitas de noche conseguirán un toque extra de elegancia gracias a estos tiradores hechos con cerámica y un bonito dibujo en forma de flor. Su precio es de tan solo 2,97 euros.

¿Qué te parecen estos descuentos de El Corte Inglés en decoración? ¡Son fantásticos!