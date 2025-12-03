Daniel de Miguel, director adjunto de Interporc, la patronal del sector de la carne de cerdo, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar de la peste porcina africana que afecta a algunas zonas de Cataluña. El responsable ha asegurado que las autoridades, la UME y las administraciones, están siendo capaces de controlar la situación en las primeras horas del brote, por lo que prevé que ninguna granja sea contagiada y que los animales domésticos se libren de esta enfermedad.

Es importante recordar que, tal y como adelantó OKDIARIO, todos los cerdos domésticos de las granjas que se encuentran en la zona afectada han dado negativo en peste porcina africana. Por tanto, sólo hay jabalíes contagiados y lo que se trata de evitar es que estos esparzan la enfermedad, que es muy contagiosa entre estos animales.

PREGUNTA.- ¿Cómo viven las empresas del sector del cerdo la peste?

RESPUESTA.- El pasado viernes conocimos la noticia de la detección temprana de dos jabalíes que fueron confirmados como positivos. Esa entrada del virus de la peste porcina africana hace perder a España el estatus de país libre. Y eso tiene sus consecuencias en los mercados, en temas económicos. Hay mercados internacionales que deciden bloquear sus fronteras a la entrada de carne y elaborados del cerdo. En ningún momento está comprometido ni afecta al consumo, porque es un virus que no afecta a la especie humana. No es un tema de seguridad alimentaria. Estamos hablando de un tema de sanidad animal.

P.- ¿Han estado en contacto con las administraciones?

R.- Estamos en contacto desde el pasado viernes con las administraciones competentes, que en este caso son tanto el Ministerio de Agricultura a nivel español como, a nivel autonómico, la Generalitat de Cataluña. Hay una coordinación eficaz y una comunicación fluida. Toda esa información es fundamental en estas primeras 72 horas del foco. Como decía antes, es un virus que no ha entrado ni se espera que entre en granjas. Está plenamente localizado y contenido en ese radio de vigilancia de 20 kilómetros, con lo cual, esa es la prioridad en estos momentos y en esto estamos trabajando, en tener la información actualizada, contener y reforzar la bioseguridad aún más en granjas para evitar cualquier entrada eventual, que no va a suceder.

P.- ¿Qué mensaje lanzaría a los españoles?

R.- El mensaje es claro y evidente. Científicamente, es un virus que no afecta a la especie humana. Es un problema de sanidad animal. Se está realizando el plan de contingencia establecido en la normativa Unión Europea, con lo cual la Administración está actuando de forma diligente y rápida y creo que de forma transparente, porque está comunicando en el momento en el que hay cualquier confirmación de casos positivos.

Esto no tiene ninguna incidencia en el consumo, ni mucho menos. Serán unos meses de largas negociaciones con esos países de fuera de la Unión Europea, algunos de ellos que no admiten la regionalización. La regionalización es poder exportar desde aquellas zonas que no están afectadas.

En los próximos meses habrá negociaciones bilaterales para demostrar que ese foco, Dios lo quiera, está ya está contenido y podremos seguir exportando con naturalidad, como lo venimos haciendo. Recordamos que el sector porcino español es el tercer exportador a nivel mundial y, a nivel productor, a nivel de industria, es un sector estratégico de la economía de este país.

P.- ¿Qué impacto puede tener en la economía?

R.- De los 8.800 millones de euros que el sector exporta, 3.700 millones van a países terceros y, de esos países terceros, el 42% va a China. China es un país que ha admitido la regionalización, es decir, fuera de esa zona afectada, cualquier empresa puede exportar al mercado chino, con lo cual las ventas a China están aseguradas. Las ventas a la Unión Europea están aseguradas.

Hay diversos mercados que sí que han bloqueado sus importaciones de carne y elaborados porque no admiten el principio de regionalización. Es el caso de importantes mercados como Japón o México, Taiwán, Malasia… Es muy importante para nosotros que las ventas a la Unión Europea estén garantizadas y también a mercados estratégicos como China.

P.- ¿Qué sensación tienen las empresas?

R.- Interporc está en coordinación con sus asociaciones, miembros de la rama de la producción y la rama de la industria. Y, efectivamente, las empresas nos van comunicando a todos su percepción. Bueno, pues en estos momentos sienten preocupación e incertidumbre, pero, sobre todo, confianza en el trabajo que se está haciendo entre el sector y la administración.

Se está siguiendo un plan de contingencia perfectamente trazado. Ese virus está contenido en una zona perfectamente delimitada de 20 kilómetros y, además, la Generalitat cuenta con el refuerzo de la UME, que creo que es esencial para que demostrar que todos los recursos están disponibles para contener ese foco y para evitar cualquier salida hacia afuera de ese radio de vigilancia.