Un buen perfume puede hacer maravillas por tu estado de ánimo, tu confianza y tu atractivo. Pero no todos los perfumes son iguales, ni tampoco tienen el mismo precio. Hay algunos que son verdaderas obras de arte, pero que tienen un coste prohibitivo para la mayoría de los bolsillos. Por eso, cuando encontramos una alternativa más barata y que huele igual de bien, no podemos resistirnos a compartirla con vosotros. Hoy os traemos una de esas joyas que nos han conquistado Cuesta 11 euros y nos encanta: Mercadona replica el perfume más famoso de Hermès. Te explicamos a continuación de qué perfume se trata.

El perfume de 11 euros de Mercadona que se parece a uno de Hermès

Si eres una amante de los perfumes, seguro que conoces Voyage d’Hermès, una fragancia unisex creada por el maestro perfumista Jean-Claude Ellena en 2010. Se trata de un perfume que evoca el viaje, la aventura y la libertad, con notas de baya de enebro, cedro, almizcle y ámbar. Un perfume de altísima calidad que sin embargo, su precio es de casi 150 euros, lo que lo convierte en un lujo al alcance de pocos.

Pero no te preocupes, porque hemos encontrado una alternativa mucho más económica y que huele casi igual: se trata de Blue Shine for her, el perfume de Mercadona que imita a Voyage d’Hermès. Este perfume, que forma parte de la colección Deliplus, tiene un aroma fresco y delicado, con notas cítricas, florales y amaderadas. Su frasco es sencillo y elegante, con un tapón dorado y botella en color azul. Lo mejor de todo es que solo cuesta 11 euros, lo que supone un ahorro más que considerable.

¿Qué te parece? ¿Te animas a probarlo? Todas las clientas que ya lo han probado, aseguran en redes sociales que es una maravilla. Tiene una buena fijación y una estela moderada, ideal para el día a día. Un perfume que seguro vas a querer probar pero que también es perfecto para regalar ahora que dentro de poco nos veremos envueltos en la vorágine navideña.

No sabemos si Mercadona ha querido imitar a Voyage d’Hermès o si se trata de una coincidencia, pero lo cierto es que ha conseguido crear un perfume muy similar y asequible. Si te gusta el aroma de Voyage d’Hermès pero no quieres pagar su precio, te recomendamos que pruebes Blue Shine for her. Está disponible en todos los supermercados Mercadona y también en su tienda online. No te arrepentirás.