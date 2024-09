¿Cuánto te quedará de pensión si cotizas por la base mínima? La cruda realidad para los autónomos

El próximo año 2025 llega con grandes cambios para los trabajadores adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). A partir del próximo año los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España tendrán un nuevo cambio en el sistema de cotizaciones y también tendrán que pagar una cuota correspondiente en función de los ingresos. Ya no podrán elegir base de cotización y esta irá dependiendo de lo que generen. Esto todo hace indicar que podría repercutir en la pensión de los autónomos.

Ser trabajador autónomo y llegar a la edad para tener acceso a la jubilación ordinaria cobrando el 100% de la prestación tiene mucho mérito y aún más milagroso es que este grupo de trabajadores puedan recibir una renta que le dé para vivir de forma holgada lo que les resta de vida. Los datos lo demuestran, mientras que el pasado mes de agosto la pensión media se fijó en 1.256,7 euros (un 5,1% más que el año anterior) y la de jubilación procedente del Régimen General es de 1.602,8 euros mensuales, la pensión media de jubilación del Régimen de Especial de Autónomos fue de 964,2 euros el pasado mes de agosto.

Así que los números dejan claro que el futuro no es nada halagador para los 3.358.836 de autónomos que hay en España, según datos proporcionados el pasado mes de marzo. Un gran porcentaje de ellos opta por cotizar por la base mínima durante toda su carrera (para poder vivir de forma más holgada) y cambia este tramo en los últimos años del periodo laboral. Esto a partir de 2025 ya será imposible ya que los tramos de cotización irán en función de los ingresos.

La pensión media para los autónomos en 2024

La pensión de jubilación media para los autónomos en el pasado mes de agosto fue de 964,2 euros, algo más de los 953,07 euros que fue la media fijada para 2024 después de la última subida del 3,8% de las pensiones contributivas.

La segunda pensión más alta para los trabajadores adscritos al RETA es la de incapacidad permanente, que está fijada en 879,05 euros al mes, 33 más que el año pasado. Por lo que respecta a la pensión de viudedad para autónomos, está en 639,79 euros mientras que la de orfandad está en 408,73 euros. La pensión media en favor de familiares es de 560,16 euros al mes.

La base de cotización mínima

En esta pensión media para los autónomos tiene que ver con la base de cotización de estos trabajadores del RETA han tenido a lo largo de su carrera. A partir del 2025 será la propia Seguridad Social la que establezca estas bases en función de los ingresos de los trabajadores, que tendrán que informar de sus ingresos netos a inicios de año. Esta base se podrá cambiar hasta seis veces por año.

En este 2024, según infoautónomos, los trabajadores que generen unos ingresos de hasta 670 euros al mes su base mínima de cotización es de 735,29 mientras que la máxima es de 816,98. Para los que tengan rendimientos de más de 6.000, la base mínima de cotización será de 1.732,03. A partir de 2025 y con la base de cotización en función de los ingresos reales los que ingresen hasta 670 euros al mes tendrán una cotización mínima de 653,59 y los que estén en el máximo de ingresos (6.000 o más) la cotización mínima será de 1.928, 10 y la máxima será 4.139, 40.

La tabla de jubilación para los autónomos

La tabla de jubilación para los autónomos es la misma que para los trabajadores que han desarrollado su carrera trabajando por cuenta ajena y adscritos al Régimen General. De esta forma, a medida que pasen los años se incrementarán las condiciones para poder acceder a la jubilación ordinaria con el 100% de la base reguladora.

Así que para que un trabajador autónomo se pueda jubilar a los 65 años con el 100% de la base reguladora tendrá que tener cotizados 38 años y los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar a los 66 años y 6 meses. De cara a 2025 llegan cambios y para poder jubilarse con 65 tendrán que tener tres meses más cotizados. Los que no cumplan con los 38 años y tres mees, tendrán que esperar hasta los 66 años y 9 meses. De cara a 2027 la fecha para los que no cumplan con los años cotizados se irá a los 67 años.