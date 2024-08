¿Cuánto dinero deberías tener ahorrado según tu edad y tu sueldo?

Una de las principales claves para poder tener una buena calidad de vida, especialmente a medida que vamos cumpliendo años, no se basa tan sólo en el hecho de contar con un buen sueldo o tener un trabajo fijo que te permita el cobro de un salario a final de mes. Los ahorros juegan un papel importante y por ello, conocer una buena técnica como la que ahora te presentamos, te permite saber qué cantidad de dinero ahorrado deberías tener según tu sueldo, y también a partir de la edad que ya hayas cumplido.

Ahorrar parte del sueldo es una buena costumbre que todos deberíamos poner en práctica. Que duda cabe que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades dado que existe una amplia variedad de trabajos, de sueldos y de circunstancias vitales. De este modo, mientras unos pueden ahorrar bastante otros apenas pueden llegar a final de mes. Esto no quiere decir sin embargo que lo intentemos o al menos estemos mentalizados en la importancia del ahorro tanto a corto como a largo plazo y también, ser conscientes de que existen métodos que si tenemos un trabajo estable y nos organizamos, pueden resultar factibles para descubrir que a la larga y a medida que vamos cumpliendo años, nos va a permitir alcanzar un nivel de ahorros considerable. Es precisamente lo que se consigue con el ‘método Greene’ que ahora detallamos.

Dinero ahorrado que deberías tener según tu edad y sueldo

Cuando se trata de ahorrar, una de las claves es saber cuál es el objetivo de ese ahorro. ¿Lo quiero para irme de vacaciones?, ¿para comprarme algo? ¿para una reforma?, ¿o lo quiero para tener una jubilación más tranquila o poder comprarme la vivienda de mis sueños? . Los objetivos son distintos y la cantidad a ahorrar también lo será. Sin embargo, no podemos pasara por alto el hacer cálculos y saber bien cuánto dinero debería tener ahorrado según mi edad y mi salario. De este modo podremos marcarnos metas realistas o a partir del ahorro, intentar invertir parte del dinero con el fin de conseguir que ese monto se multiplique.

Pero vamos por partes. Lo primero, como decimos, es saber qué cantidad hay que tener ahorrada teniendo en cuenta nuestra edad y lo que ganamos cada mes, sumando además el estilo de vida que tengamos, así como los gastos fijos y como no, los que son variables y los imprevistos.

El ‘método Greene’ para saber cuánto deberías tener ahorrado

Uno de los métodos más populares para calcular cuánto deberías tener ahorrado según tu edad es el llamado ‘método Greene’, que se basa en dos elementos fundamentales: tu salario bruto anual y tu edad. Este método, promovido por la experta en finanzas Kimmie Greene, sugiere que la cantidad de ahorro ideal debería estar vinculada directamente a tu sueldo, permitiéndote planificar para una jubilación cómoda sin estrés financiero.

Primera etapa: de los 20 a los 25 años

Para empezar a formar hábitos financieros sólidos, el ‘método Greene’ recomienda que, entre los 20 y los 25 años, te enfoques en ahorrar al menos el 25% de tu salario bruto anual. Esto implica que deberías vivir con el 75% restante de tus ingresos. Por ejemplo, si ganas 19.000 euros al año, deberías intentar ahorrar alrededor de 4.750 euros al año. Esta fase inicial es clave para desarrollar disciplina financiera y sentar las bases para futuros ahorros.

A los 30 años: el primer gran hito

Llegados a los 30 años, según el ‘método Greene’, deberías haber acumulado una cantidad equivalente a tu salario anual. Es decir, si tu sueldo es de 20.000 euros, tu meta debería ser tener al menos esa cantidad ahorrada para entonces. Esta cifra refleja no sólo tu capacidad de ahorro, sino también tu compromiso con la planificación financiera a largo plazo.

Incremento progresivo del ahorro según la edad

De este modo, a medida que pasan los años, el método sugiere aumentar gradualmente el monto ahorrado, en proporción directa a tus ingresos. La regla general es que cada cinco años deberías haber ahorrado el equivalente a un salario bruto adicional. De esta manera, te aseguras de que tus ahorros crezcan al mismo ritmo que tus ingresos, manteniéndote en una buena posición para el futuro.

A continuación, puedes ver una guía aproximada de cuánto deberías tener ahorrado en diferentes edades, asumiendo un salario estable:

A los 35 años: Deberías haber acumulado el doble de tu salario anual. Si ganas 20.000 euros al año, esto significa que deberías tener 40.000 euros ahorrados.

Deberías haber acumulado el doble de tu salario anual. Si ganas 20.000 euros al año, esto significa que deberías tener 40.000 euros ahorrados. A los 40 años: Para este momento, deberías haber ahorrado tres veces tu salario anual, es decir, 60.000 euros con un sueldo de 20.000 euros.

Para este momento, deberías haber ahorrado tres veces tu salario anual, es decir, 60.000 euros con un sueldo de 20.000 euros. A los 45 años : La meta sería tener cuatro veces tu salario anual en ahorros, o 80.000 euros.

: La meta sería tener cuatro veces tu salario anual en ahorros, o 80.000 euros. A los 50 años: Idealmente, deberías haber ahorrado cinco veces tu salario anual, es decir, 100.000 euros.

Excepciones dentro del método

El ‘método Greene’ es claro para saber qué cantidad de dinero ahorrado debemos tener, a pesar de que nunca hay que olvidar que no todos los sueldos son iguales. Por este motivo, no olvides que lo que explica el método son metas aproximadas y deben adaptarse a tu realidad personal. No siempre es posible seguir estos parámetros de manera exacta. Por ejemplo, a los 40 años, podrías haber invertido una buena parte de tus ahorros en la compra de una casa, lo que reduciría el efectivo disponible pero aumentaría tu patrimonio neto.

El objetivo de estos cálculos no es abrumarte, sino proporcionarte una referencia útil para evaluar tu progreso. El ‘método Greene’ es una guía flexible que puedes ajustar en función de tus circunstancias personales, como aumentos salariales, gastos inesperados o cambios importantes en tu vida.