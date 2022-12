El Corte Inglés tiene el mejor whisky para regalar del mercado: una auténtica locura

El whisky es una de las bebidas alcohólicas favoritas de un gran número de personas, un clásico que nunca pasa de moda y que gusta en diferentes momentos del día o de la noche. Hoy te mostramos el mejor whisky para regalar que puedes encontrar este año y que está en El Corte Inglés con un descuento que lo hace aún más apetecible… ¡está arrasando en ventas!.

El Corte Inglés cuenta con una gran sección de bebidas tanto en su supermercado como en su sección gourmet, bebidas que pueden ser para el día a día o para ocasiones especiales en las que hay algo que celebrar, una amplia oferta en la que encontrarás tus favoritas al mejor precio.

El whisky Nomad, con descuento en El Corte Inglés

Se trata del Whisky de malta Nomad Outland, una bebida espectacular que ha sido elegida entre los mejores whiskies del mundo y que sin duda es un regalazo increíble para cualquier persona a la que le guste esta bebida. Actualmente tiene un súper 9% de descuento que deja el precio final de su botella de 70 cl en 27,90€, ideal para hacer un regalazo y, además, ahorrarte unos euros, que siempre viene bien.

Este whisky Nomad de El Corte Inglés es un blended de 30 variedades medio escocés y medio español con un envejecimiento medio de entre 5-8 años y 3 años de maduración, un whisky afinado después durante 12 meses en Jerez para completar su desarrollo antes de llegar al público.

Esta maravilla de whisky destaca por su color topacio con reflejos brillantes, además de por tener un aroma muy personal, notas de malta y recuerdos de madera y sherry. Al llegar a tu boca lo percibes como suave y elegante, destacando sabores y sensaciones de pasas, miel y un regusto inconfundible por su afinado en las botas jerezanas que contuvieron Pedro Ximénez. Como toque a su sabor tiene un final de boca largo y placentero con notas de vainilla y frutos secos pasificados.

Para las personas que no entienden mucho de whiskies quizás sea un whisky no muy conocido ya que no es de las marcas que más se comercializan, pero los entendidos en la materia tienen claro que es un whisky de calidad que debería probar todo amante de esta bebida al menos una vez en la vida, y qué mejor que hacer un regalo así para que un amante del whisky pueda disfrutar de este paraíso.