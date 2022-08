Financiera El Corte Inglés (controlada por Banco Santander, que posee el 51%) ha anunciado a sus clientes un cambio en las condiciones de la popular Tarjeta El Corte Inglés por el que empezará a cobrar comisiones en las compras que se paguen a plazos a partir de octubre.

Estas comisiones, denominadas «gastos de gestión aplicables al pago por cuotas», se aplicarán a las operaciones que se abonen entre uno y tres meses sin intereses, a partir de un importe de 45 euros. Desde esa cantidad, establece un sistema de tramos: hasta 90 euros, cargará 1 euro de comisión; entre 90 y 125, el coste será de 2,25 euros; entre 125 y 250, cobrará 3 euros; entre 250 y 350, 6,25; entre 350 y 600, 8,75; entre 600 y 800, 15; entre 800 y 1.000, 20; y finalmente, para las operaciones financiadas de más de 1.000 euros, la comisión será de 25 euros.

También aplicará un sistema de comisiones por tramos a las operaciones financiadas a cuatro meses con o sin intereses o sujetas a promociones puntuales. Así, cargará 18 euros en las compras hasta 600 euros; 25,25 euros en las operaciones entre 600 y 1.000 euros; y 42 euros en las que tengan un importe superior a 1.000 euros.

Las nuevas condiciones anunciadas por Financiera El Corte Inglés también afectan a los gastos de reclamación en caso de impago por parte del cliente, que suben considerablemente. Habrá un período de gracia de siete días en que no se cargará ningún coste, pero a partir de ahí se cobrarán 10 euros hasta el día 30. Si pasa este tiempo sin que el cliente haya regularizado su situación, se cargarán otros 20 euros. Hasta ahora, El Corte Inglés sólo cobraba 3 euros hasta el día 30 y 9 euros a partir de esa fecha.

Tendencia general en la banca

Estas nuevas condiciones se inscriben dentro de la tendencia general en la banca española de cobrar cada vez más comisiones, en especial a los clientes que no tienen «vinculación» (es decir, que no contratan varios productos financieros con la entidad). Este aumento de las comisiones se explicaba por los bajos márgenes del negocio derivados de los tipos de interés negativos que hemos disfrutado en los últimos seis años. Sin embargo, ahora los tipos han empezado a subir y las comisiones no están bajando.

En el caso de El Corte Inglés, además, gran parte de estos aplazamientos de pago se hacen sin intereses hasta tres meses (es una oferta estándar de la cadena de grandes almacenes). Hasta ahora, el Santander renunciaba a los intereses a cambio de facilitar las adquisiciones y de fidelizar a la clientela. Pero ha cambiado de opinión y ha decidido que esta financiación le reporte también ingresos, de ahí las nuevas comisiones.