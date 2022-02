Converse es una de las marcas de calzado más prestigiosas del mercado, especialmente cuando se trata de zapatillas deportivas diseñadas más para vestir sport o casual que para practicar algún deporte. Hoy te mostramos unas Converse de hombre que te permitirán crear un montón de looks espectaculares y que están tiradísimas de precio en El Corte Inglés… ¡Corre que vuelan!.

El Corte Inglés está tirando la casa por la ventana en estas Rebajas, y muchos de sus descuentos superan incluso el 70%, por lo que en cualquiera de sus secciones puedes encontrar chollazos increíbles que sin duda merece la pena llevarse a casa. Sin duda es un establecimiento a tener en cuenta a la hora de hacer compras ya que todo el año cuenta con promociones muy interesantes.

Las zapatillas Converse de hombre que El Corte Inglés casi regala

Se trata de las Zapatillas casual de hombre baja Net Star Gum Tape Converse, en color blanco/gris y con un súper precio increíble de tan sólo 35€. Realmente son unas zapatillas unisex aunque se etiquetan como de hombre, y tienen el logo Star en piel y con diferente color en el lateral para que contraste.

La suela de estas Converse de hombre son de goma en color caramelo, tienen atadura con cordones y varios detalles en ante. Las zapatillas tienen plantillas ortholite para garantizar mayor comodidad que si llevaran unas normales, por lo que puedes ponértelas durante horas que los pies estarán cómodos y descansados en todo momento.

Las zapatillas Converse se pueden combinar prácticamente con todo, y no necesariamente tiene que ser un look sport, aunque ese toque sin duda se lo van a dar estas zapatillas a tu estilismo. Pantalones cortos, pantalones largos, monos, faldas, vestidos, trajes… todas las prendas se pueden combinar con unas Converse, y no sería la primera vez que vemos un look totalmente rompedor de un traje o vestido elegante con unas Converse en los pies.

Si estás buscando un calzado deportivo para vestir que te proporcione estilo y buen gusto, sin duda estas Converse de hombre que casi te regala El Corte Inglés son una de tus mejores opciones.