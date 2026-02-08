Costco se pasa el juego con esta novedad que gusta a los expertos: el kebab más grande que has visto

Ir a Costco es ir a encontrarse con productos fuera de lo habitual. Sin embargo, incluso teniendo esto en mente, a veces aparece una novedad que supera todas las expectativas y en esta ocasión, un reel en Instagram del influencer @franvsoler ha servido para que muchos ya quieran dirigirse al gigante americano a por una carne de Kebab, que sólo encontrarás en Costco y que desataca por su tamaño así como por su precio. Una pieza gigante de diez kilos, envasada como si acabara de salir directamente de la cocina de un restaurante.

En el vídeo se observa al joven sosteniendo un enorme cilindro de carne preparado para kebab, etiquetado con la marca Damak, que ocupa prácticamente medio torso. La escena aunque corta, dado que pertenece a un vídeo del joven instagramer sobre las novedades que Costco trajo a sus tiendas en enero, es suficiente para ya haya generado miles de comentarios, dado que muchos se han quedado sorprendidos, otros pensaban que era de broma y muchos ya corren a su Costco más cercano en Madrid o Zaragoza para hacerse con una pieza igual. Y es que Costco tiene esa capacidad de convertir un simple producto en conversación dentro de las redes, especialmente cuando entra en juego su conocida filosofía del más grande, más barato. Pero lo que más llama la atención, sin embargo, no es sólo el tamaño de la pieza, que ronda los 10 kilos, sino el precio. Aunque el creador del contenido no lo menciona, en las imágenes aparece la etiqueta con el importe: 17,99 euros por unidad. Una cifra que muchos consumidores han interpretado como una auténtica oportunidad para quienes consumen este tipo de carne de forma habitual o para quienes buscan un producto que cunda para muchas raciones, ya que se puede mantener en el congelador y con ello tener kebab asegurado cada vez que te apetezca.

Costco se pasa el juego con el kebab más grande que has visto

La mayoría de compradores está acostumbrada a encontrar tiras de pollo para kebab, bandejas ya cocinadas o pequeñas versiones listas para calentar. Lo sorprendente de este rollo de kebab que tienes en Costco es que reproduce exactamente el formato profesional que usan los locales de comida rápida: un bloque de carne especiada, pensado para colocarse en un asador vertical y cortar en láminas finas mientras gira lentamente.

Ver algo así en un supermercado y no en una cocina industrial explica buena parte de su impacto viral. Costco suele introducir productos mayores que la media del mercado, pero en este caso el salto es evidente: se trata de un artículo que normalmente sólo se compra por mayoristas, distribuidores o negocios de restauración. Que cualquier socio del supermercado pueda llevárselo por menos de 20 euros lo convierte en una auténtica rareza.

Además, su tamaño abre una posibilidad que muchos usuarios han comentado en redes: la opción de cortarlo por secciones, almacenarlo por separado y aprovecharlo durante meses. En formatos tan grandes, esto suele ser lo habitual: el producto no está pensado para consumir de una vez, sino para dividirlo y adaptarlo al uso doméstico.

Por qué esta novedad está gustando tanto

Todo aquel que siga las novedades que llegan cada mes a Costco, sabe que este supermercado apuesta por los grandes tamaños, pero en este caso concreto, hay varios factores a tener en cuenta para entender su éxito:

Un precio casi insólito para su peso. Comprar carne preparada para kebab por 17,99 euros los diez kilos supone un coste por ración muy por debajo del que ofrecen la mayoría de supermercados. Para familias grandes o para quienes buscan ahorrar, el formato es difícil de ignorar.

Comprar carne preparada para kebab por 17,99 euros los diez kilos supone un coste por ración muy por debajo del que ofrecen la mayoría de supermercados. Para familias grandes o para quienes buscan ahorrar, el formato es difícil de ignorar. Flexibilidad a la hora de cocinarlo. Aunque está pensado para un asador vertical, puede cocinarse en sartén, al horno o en plancha. Muchos expertos en cocina doméstica recomiendan trocearlo y guardarlo en porciones, lo que permite usarlo desde bocadillos hasta platos completos.

Aunque está pensado para un asador vertical, puede cocinarse en sartén, al horno o en plancha. Muchos expertos en cocina doméstica recomiendan trocearlo y guardarlo en porciones, lo que permite usarlo desde bocadillos hasta platos completos. El factor sorpresa, que Costco explota como nadie. La cadena se ha hecho famosa por incluir productos que rompen la lógica habitual del supermercado. No solo vende comida al por mayor; vende formatos que llaman la atención por su escala. Ese elemento lúdico también funciona como reclamo comercial.

La cadena se ha hecho famosa por incluir productos que rompen la lógica habitual del supermercado. No solo vende comida al por mayor; vende formatos que llaman la atención por su escala. Ese elemento lúdico también funciona como reclamo comercial. Un público cada vez más acostumbrado al formato XXL. Quienes conocen Costco saben que allí todo es más grande: los botes de especias, los paquetes de carne, los dulces, las bebidas y, ahora, los kebabs. Esta cultura del ahorro por volumen encaja con el consumidor que planifica compras amplias.

En definitiva, este rollo de kebab de unos diez kilos se ha convertido en uno de los productos más comentados del arranque del año. Es grande, es barato y encaja a la perfección en esa línea de artículos inesperados que han convertido a Costco en un fenómeno de consumo. Y si quieres verlo, aquí lo tienes en el vídeo que ha provocado que todo el mundo hable de él.