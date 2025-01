Confirmado por la Seguridad Social: la razón clave para perder la pensión no contributiva

En España, las pensiones no contributivas representan un salvavidas para muchas personas que, a pesar de no haber podido cotizar lo suficiente durante su vida laboral, se encuentran en situaciones económicas complicadas. Estas ayudas están diseñadas para cubrir las necesidades básicas de aquellos ciudadanos en vulnerabilidad, pero están sujetas a ciertas obligaciones legales que no pueden pasarse por alto. La Seguridad Social ha reiterado recientemente la importancia de un trámite anual clave para evitar perder la pensión no contributiva, de modo que debemos estar atentos.

La pérdida de una pensión no contributiva no se produce de manera arbitraria. Existen normativas claras que establecen las condiciones bajo las cuales un beneficiario puede ser excluido del sistema, y una de las más importantes es la presentación de la declaración de ingresos. Este trámite puede resultar baladí para muchas personas o de hecho, puede que desconozcamos que se debe realizar, pero lo cierto es que resulta fundamental para demostrar que el beneficiario sigue cumpliendo con los requisitos económicos que justifican el cobro de un tipo de pensión que en definitiva, no deja de ser una prestación o ayuda. Por ello, no cumplir con esta obligación puede llevar a la suspensión del pago, aunque bajo ciertas circunstancias es posible reactivarlo. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber para no perder tu pensión no contributiva, desde el proceso de declaración de ingresos hasta los plazos y requisitos específicos establecidos por la Seguridad Social. Además, te contamos qué hacer si el pago se suspende y cómo recuperarlo en caso de que esto ocurra. Entender estas normas es clave para garantizar que esta ayuda vital siga llegando a quienes más lo necesitan.

¿Qué son las pensiones no contributivas?

Las pensiones no contributivas son ayudas económicas dirigidas a personas que no han alcanzado el mínimo de cotización para acceder a una pensión contributiva. Su objetivo principal es ofrecer un ingreso básico a aquellos que carecen de los recursos suficientes para mantener una vida digna. Estas ayudas están reguladas por la Ley General de la Seguridad Social y se otorgan exclusivamente a quienes se encuentran en una situación de necesidad protegible y cumplen con los criterios establecidos.

Para garantizar su acceso, es necesario que el solicitante demuestre que sus ingresos anuales no superan el límite fijado por ley, que para 2025 será de 7.905,80 euros. Este límite incluye los ingresos de toda la unidad de convivencia, lo que significa que no solo se evalúan los ingresos individuales, sino también los del núcleo familiar.

La obligación anual para no perder la pensión contributiva

Uno de los requisitos imprescindibles para mantener el derecho a recibir la pensión no contributiva es la presentación de una declaración anual de ingresos. Este trámite debe completarse antes del 31 de marzo de cada año, tal como lo establecen el artículo 372 del Real Decreto Legislativo 8/2015 y el artículo 16.2 del Real Decreto 357/1991. Este procedimiento tiene como objetivo verificar que el beneficiario continúa cumpliendo con los criterios económicos que justifican la ayuda.

El incumplimiento de este trámite dentro del plazo indicado puede dar lugar a la suspensión del pago de la pensión. Aunque esta suspensión no implica necesariamente la pérdida definitiva de la prestación, sí supone un problema para el beneficiario, ya que deberá realizar gestiones adicionales para reactivarla. Además, la reactivación será retroactiva solo hasta un máximo de 90 días desde la fecha en que se presente la documentación requerida.

¿Qué ocurre si se suspende el pago?

En caso de que el beneficiario no presente la declaración de ingresos a tiempo, el pago de la pensión se suspenderá automáticamente. No obstante, la suspensión no es irreversible. Los pensionistas podrán recuperar el derecho a la ayuda presentando la documentación necesaria que acredite que siguen cumpliendo con los requisitos económicos. Esto incluye, entre otros documentos, el formulario oficial de declaración de ingresos y cualquier prueba adicional que solicite el organismo competente.

La reactivación del pago es una medida retroactiva, lo que significa que el beneficiario recibirá los pagos atrasados correspondientes a un máximo de tres meses desde la fecha de entrega de la documentación. Sin embargo, para evitar inconvenientes y demoras, lo ideal es cumplir con el trámite en los plazos establecidos.

¿Cómo presentar la declaración de ingresos?

El proceso para presentar la declaración de ingresos es relativamente sencillo. Los beneficiarios suelen recibir el formulario oficial por correo, enviado por el organismo gestor correspondiente, ya sea la Comunidad Autónoma o el Imserso. En caso de no recibirlo, podrán solicitarlo directamente o descargarlo desde la sede electrónica de la Seguridad Social.

El formulario debe completarse detallando los ingresos percibidos durante el año anterior por todos los miembros de la unidad de convivencia, así como cualquier variación económica prevista para el año en curso. Una vez cumplimentado, el documento puede presentarse de manera presencial, enviarse por correo postal o entregarse a través de la sede electrónica. Es fundamental conservar el justificante de entrega como prueba del cumplimiento del trámite.

En definitiva, el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con las pensiones no contributivas es esencial para garantizar que esta ayuda vital llegue a quienes realmente lo necesitan. Presentar la declaración de ingresos en tiempo y forma no solo evita la suspensión del pago, sino que también asegura la continuidad de un apoyo económico imprescindible para miles de personas en situación de vulnerabilidad. Comprender y cumplir con estas normativas es la mejor manera de proteger este derecho.